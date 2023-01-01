На рідну Волинь «На щиті» повертається 21-річний Герой Михайло Боярчук
Сьогодні, 12:00
Тіло військовослужбовця Михайла Боярчука у Ківерцівській громаді зустрічатимуть сьогодні орієнтовно о 16.30 год.
Про це повідомили у громаді.
"Маршрут траурного кортежу:
Луцька - Княгині Ольги - Соборності - Грушевського -
Романа Шухевича- Залізнична - Літописна - Незалежності - Шевченка - Вокзальна,7 (перейм.Жукова).
Церемонія поховання відбудеться у неділю, 12 листопада.
Заупокійну панахиду відслужать у Свято-Покровському соборі м.Ківерці.
О 11.00 год. траурний кортеж прямуватиме від рідного дому до собору (піша хода). Маршрут: Вокзальна - Шевченка", - йдеться в повідомленні.
Поховають Героя на Алеї Слави міського кладовища.
"Просимо жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь військовослужбовця Михайла Боярчука", - наголошують у громаді.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у громаді.
"Маршрут траурного кортежу:
Луцька - Княгині Ольги - Соборності - Грушевського -
Романа Шухевича- Залізнична - Літописна - Незалежності - Шевченка - Вокзальна,7 (перейм.Жукова).
Церемонія поховання відбудеться у неділю, 12 листопада.
Заупокійну панахиду відслужать у Свято-Покровському соборі м.Ківерці.
О 11.00 год. траурний кортеж прямуватиме від рідного дому до собору (піша хода). Маршрут: Вокзальна - Шевченка", - йдеться в повідомленні.
Поховають Героя на Алеї Слави міського кладовища.
"Просимо жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь військовослужбовця Михайла Боярчука", - наголошують у громаді.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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