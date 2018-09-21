Мінвідновлення обговорить з Польщею умови розблокування пунктів пропуску

Мінвідновлення обговорить з Польщею умови розблокування пунктів пропуску
Представники українського Мінвідновлення 13 листопада проведуть зустріч на кордоні з представниками польської влади та перевізниками для розблокування пунктів пропуску. З обох боків кордону вантажівки заблоковані через страйк польських перевізників.

Про це повідомила пресслужба українського відомства.

У міністерстві запевнили, що за результатами перемовин заступника глави Мінвідновлення Сергія Деркача та держсекретаря Мінінфраструктури Польщі Рафала Вебера українська сторона вже вирішила два порушені польськими колегами питання.

Йдеться про функціонування смуг для порожнього транспорту безпосередньо в пункті пропуску «Ягодин — Дорогуськ» та оновлення функціонала системи «єЧерга» — можливість замінювати водія для пустих вантажівок.

Окрім того, Україна вкотре запропонувала польським колегам запустити порожній транспорт через пункт пропуску «Угринів — Долгобичув», де є відповідна смуга. Такий варіант дозволив би порожнім вантажівкам зменшити час очікування на перетин кордону. Зараз Україна чекає відповідного рішення від Польщі.

За минулу добу, 10 листопада, найбільший вантажний пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ» на виїзд з України змогло перетнути лише 27 транспортних засобів за добу. Хоча меморандум встановлює цю кількість на рівні 680 вантажівок.

Тим часом пункт пропуску «Рава-Руська — Гребенне» перетнуло на виїзд 40 транспортних засобів — при тому, що меморандум фіксує 300 на добу. А через пункт «Краківець — Корчова» виїхали 227 вантажівок.

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Теги: кордон, Польща, перевізники, страйк
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