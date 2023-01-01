В рф після вибухів на залізниці перекинувся грузовий потяг

В рф після вибухів на залізниці перекинувся грузовий потяг
У Рязанській області росії зранку 11 листопада зійшов із рейок вантажний потяг. На залізниці заявили, що це сталося через «втручання сторонніх осіб».

Про це повідомляє пропагандистське «РИА Новости» з посиланням на Московську залізницю, пише Громадське.

Там заявляють, що внаслідок «втручання сторонніх осіб» у роботу залізничного транспорту 19 вагонів вантажного поїзда зійшли з рейок. На рух пасажирських та приміських поїздів ситуація не впливає, запевняють у залізниці.

Тим часом Telegram-канал «112» пише, що вагони перевернулися після «хлопків». Пошкоджень зазнало залізничне полотно, на місце вирушили слідчі та сапери.

Російська служба «Радіо Свободи» зазначає, що помічник машиніста отримав невеликі травми, більше ніхто не постраждав. Інцидент стався близько 7 ранку на перегоні «Рибне — Блок пост».

У Рязані оголосили план «Перехоплення», щоб впіймати винуватців ймовірного підриву колії, пише ASTRA. Шляхи поряд із місцем вибуху усіяні білими плямами.

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Теги: росія, потяг, вибухи
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