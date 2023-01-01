Волинь попрощалася з Героєм, танкістом Костянтином Мрочком, який майже два роки вважався зниклим безвісти

Костянтином Мрочком, який майже два роки вважався зниклим безвісти. Воїн



Про це Борис Карпус.



"Сьогодні Нововолинська громада попрощалася з воїном Костянтином Мрочком, Героєм України. Провели в останню земну дорогу та спільно молилися за спокій його душі.



Тіло Героя тепер має місце вічного спочинку на кладовищі рідного селища.



Схиляємося у скорботі. Сумуємо разом із родиною", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинь попрощалася з Героєм, танкістом, який майже два роки вважався зниклим безвісти. Воїн загинув у нерівному бою біля селища Макарів на Київщині , зупинивши наступ ворога на столицю.Про це повідомив міський голова Нововолинська"Сьогодні Нововолинська громада попрощалася з воїном Костянтином Мрочком, Героєм України. Провели в останню земну дорогу та спільно молилися за спокій його душі.Тіло Героя тепер має місце вічного спочинку на кладовищі рідного селища.Схиляємося у скорботі. Сумуємо разом із родиною", - йдеться в повідомленні.

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