Волинь попрощалася з Героєм, танкістом Костянтином Мрочком, який майже два роки вважався зниклим безвісти

Волинь попрощалася з Героєм, танкістом Костянтином Мрочком, який майже два роки вважався зниклим безвісти
Волинь попрощалася з Героєм, танкістом Костянтином Мрочком, який майже два роки вважався зниклим безвісти. Воїн загинув у нерівному бою біля селища Макарів на Київщині, зупинивши наступ ворога на столицю.

Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.

"Сьогодні Нововолинська громада попрощалася з воїном Костянтином Мрочком, Героєм України. Провели в останню земну дорогу та спільно молилися за спокій його душі.

Тіло Героя тепер має місце вічного спочинку на кладовищі рідного селища.

Схиляємося у скорботі. Сумуємо разом із родиною", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Волинь попрощалася з Героєм, танкістом Костянтином Мрочком, який майже два роки вважався зниклим безвісти
Волинь попрощалася з Героєм, танкістом Костянтином Мрочком, який майже два роки вважався зниклим безвісти
Волинь попрощалася з Героєм, танкістом Костянтином Мрочком, який майже два роки вважався зниклим безвісти
Волинь попрощалася з Героєм, танкістом Костянтином Мрочком, який майже два роки вважався зниклим безвісти
Волинь попрощалася з Героєм, танкістом Костянтином Мрочком, який майже два роки вважався зниклим безвісти
Волинь попрощалася з Героєм, танкістом Костянтином Мрочком, який майже два роки вважався зниклим безвісти

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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