Волинь попрощалася з Героєм, танкістом Костянтином Мрочком, який майже два роки вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 15:20
Волинь попрощалася з Героєм, танкістом Костянтином Мрочком, який майже два роки вважався зниклим безвісти. Воїн загинув у нерівному бою біля селища Макарів на Київщині, зупинивши наступ ворога на столицю.
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"Сьогодні Нововолинська громада попрощалася з воїном Костянтином Мрочком, Героєм України. Провели в останню земну дорогу та спільно молилися за спокій його душі.
Тіло Героя тепер має місце вічного спочинку на кладовищі рідного селища.
Схиляємося у скорботі. Сумуємо разом із родиною", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"Сьогодні Нововолинська громада попрощалася з воїном Костянтином Мрочком, Героєм України. Провели в останню земну дорогу та спільно молилися за спокій його душі.
Тіло Героя тепер має місце вічного спочинку на кладовищі рідного селища.
Схиляємося у скорботі. Сумуємо разом із родиною", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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