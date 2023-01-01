Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Олександром Новосадом

Олександром Новосадом.



Про це Ігор Пальонка.



"О 10.30 відспівування полеглого відбудеться біля його дому на вул. Володимирській, 16 у селі Федорівка.



Прошу володимирчан гідно вшанувати пам'ять земляка, який не пошкодував свого життя заради нашої свободи.



Формуємо о 10.40 коридор шани вулицями Устилузькою, Данила Галицького, Ковельською та Драгоманова до храму Віри, Надії, Любові та матері їх Софії", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що початок чину похорону об 11.00. Поховають Олександра Новосада на Федорівському кладовищі.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 12 листопада, Володимирська громада попрощається із загиблим ГероємПро це повідомив мер Володимира"О 10.30 відспівування полеглого відбудеться біля його дому на вул. Володимирській, 16 у селі Федорівка.Прошу володимирчан гідно вшанувати пам'ять земляка, який не пошкодував свого життя заради нашої свободи.Формуємо о 10.40 коридор шани вулицями Устилузькою, Данила Галицького, Ковельською та Драгоманова до храму Віри, Надії, Любові та матері їх Софії", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що початок чину похорону об 11.00. Поховають Олександра Новосада на Федорівському кладовищі.

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