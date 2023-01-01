Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Олександром Новосадом

Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Олександром Новосадом
Завтра, 12 листопада, Володимирська громада попрощається із загиблим Героєм Олександром Новосадом.

Про це повідомив мер Володимира Ігор Пальонка.

"О 10.30 відспівування полеглого відбудеться біля його дому на вул. Володимирській, 16 у селі Федорівка.

Прошу володимирчан гідно вшанувати пам'ять земляка, який не пошкодував свого життя заради нашої свободи.

Формуємо о 10.40 коридор шани вулицями Устилузькою, Данила Галицького, Ковельською та Драгоманова до храму Віри, Надії, Любові та матері їх Софії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що початок чину похорону об 11.00. Поховають Олександра Новосада на Федорівському кладовищі.
Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Олександром Новосадом

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пневмонія та сепсис: лучанка звинувачує сімейну лікарку у недбалості та смерті бабусі
Кози на дахах гаражів, щурі та нереальний сморід: лучанка скаржиться на сусіда
Тубус від артснаряду, що успішно «прилетів» по ворогу, продають на благодійному аукціоні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинь попрощалася з Героєм, танкістом Костянтином Мрочком, який майже два роки вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 15:20
Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Олександром Новосадом
Сьогодні, 14:37
В рф після вибухів на залізниці перекинувся грузовий потяг
Сьогодні, 13:44
Мінвідновлення обговорить з Польщею умови розблокування пунктів пропуску
Сьогодні, 13:13
Росіяни активізувалися під Авдіївкою, – Сили оборони
Сьогодні, 12:24
Схожі новини
Волинь попрощалася з Героєм, танкістом Костянтином Мрочком, який майже два роки вважався зниклим безвісти Волинь попрощалася з Героєм, танкістом Костянтином Мрочком, який майже два роки вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 15:20
На рідну Волинь «На щиті» повертається 21-річний Герой Михайло Боярчук На рідну Волинь «На щиті» повертається 21-річний Герой Михайло Боярчук
Сьогодні, 12:00
Біля Куп'янська на Харківщині загинув 21-річний Герой з Волині Михайло Боярчук Біля Куп'янська на Харківщині загинув 21-річний Герой з Волині Михайло Боярчук
10 листопад, 17:24
Підтвердили загибель Героя з Волині Андрія Миронюка, який вважався зниклим безвісти Підтвердили загибель Героя з Волині Андрія Миронюка, який вважався зниклим безвісти
10 листопад, 15:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинь попрощалася з Героєм, танкістом Костянтином Мрочком, який майже два роки вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 15:20
 0
Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Олександром Новосадом
Сьогодні, 14:37
 0
В рф після вибухів на залізниці перекинувся грузовий потяг
Сьогодні, 13:44
 0
Мінвідновлення обговорить з Польщею умови розблокування пунктів пропуску
Сьогодні, 13:13
 0
Росіяни активізувалися під Авдіївкою, – Сили оборони
Сьогодні, 12:24
 0
Медіа
відео
1/8