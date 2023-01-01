Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Олександром Новосадом
Сьогодні, 14:37
Завтра, 12 листопада, Володимирська громада попрощається із загиблим Героєм Олександром Новосадом.
Про це повідомив мер Володимира Ігор Пальонка.
"О 10.30 відспівування полеглого відбудеться біля його дому на вул. Володимирській, 16 у селі Федорівка.
Прошу володимирчан гідно вшанувати пам'ять земляка, який не пошкодував свого життя заради нашої свободи.
Формуємо о 10.40 коридор шани вулицями Устилузькою, Данила Галицького, Ковельською та Драгоманова до храму Віри, Надії, Любові та матері їх Софії", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що початок чину похорону об 11.00. Поховають Олександра Новосада на Федорівському кладовищі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив мер Володимира Ігор Пальонка.
"О 10.30 відспівування полеглого відбудеться біля його дому на вул. Володимирській, 16 у селі Федорівка.
Прошу володимирчан гідно вшанувати пам'ять земляка, який не пошкодував свого життя заради нашої свободи.
Формуємо о 10.40 коридор шани вулицями Устилузькою, Данила Галицького, Ковельською та Драгоманова до храму Віри, Надії, Любові та матері їх Софії", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що початок чину похорону об 11.00. Поховають Олександра Новосада на Федорівському кладовищі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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