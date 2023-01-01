У Куп'янську росіяни атакували дронами адмінбудівлю: поранені двоє поліцейських
Сьогодні, 16:27
Ввечері 10 листопада у Куп'янську Харківської області росіяни атакували БПЛА адмінбудівлю.
Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.
"Куп'янськ - під ударами ворожих дронів, чотири БПЛА за вечір. Безпілотниками росіяни атакували місто напередодні ввечері. Поцілили в двоповерхівку та адмінбудівлю. Серед постраждалих - двоє поліцейських полку особливого призначення, вони отримали контузії.
Друга атака сталася за півтори години - ще два "шахеди" влучили по приватній забудові, прильоти зафіксували на двох подвір'ях. На щастя обійшлося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.
Болвінов зазначив, що росіяни продовжують використовувати підступну тактику - б'ють вдруге після прильоту, коли на місці вже починають працювати медики, рятувальники та слідчі. Саме через це травм зазнали працівники поліції.
Поліція продовжує роботу та виконує всі свої обов'язки у будь-якій найнебезпечнішій точці нашої області.
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Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.
"Куп'янськ - під ударами ворожих дронів, чотири БПЛА за вечір. Безпілотниками росіяни атакували місто напередодні ввечері. Поцілили в двоповерхівку та адмінбудівлю. Серед постраждалих - двоє поліцейських полку особливого призначення, вони отримали контузії.
Друга атака сталася за півтори години - ще два "шахеди" влучили по приватній забудові, прильоти зафіксували на двох подвір'ях. На щастя обійшлося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.
Болвінов зазначив, що росіяни продовжують використовувати підступну тактику - б'ють вдруге після прильоту, коли на місці вже починають працювати медики, рятувальники та слідчі. Саме через це травм зазнали працівники поліції.
Поліція продовжує роботу та виконує всі свої обов'язки у будь-якій найнебезпечнішій точці нашої області.
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