У річницю звільнення Херсона російські окупанти знову завдали ударів по місту
Сьогодні, 17:33
Сьогодні, 11 листопада, у річницю звільнення Херсона росіяни знову завдали ударів по середмістю.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
"Окупанти продовжують обстрілювати Херсон та населені пункти регіону. В ніч на 11 листопада близько 01:00 збройні сили рф, ймовірно, з реактивних систем залпового вогню «Град» обстріляли село Чорнобаївка Херсонського району.
Із множинними вогнепальними осколковими пораненнями та переломами госпіталізовано 72- річного чоловіка.
Також сьогодні близько 12:35 окупанти масовано обстріляли середмістя Херсона", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що відомості про потерпілих цивільних наразі відсутні. Пошкоджено низку багатоквартирних та приватних будинків, господарчих споруд, автівки. На місцях подій прокурори з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.
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Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
"Окупанти продовжують обстрілювати Херсон та населені пункти регіону. В ніч на 11 листопада близько 01:00 збройні сили рф, ймовірно, з реактивних систем залпового вогню «Град» обстріляли село Чорнобаївка Херсонського району.
Із множинними вогнепальними осколковими пораненнями та переломами госпіталізовано 72- річного чоловіка.
Також сьогодні близько 12:35 окупанти масовано обстріляли середмістя Херсона", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що відомості про потерпілих цивільних наразі відсутні. Пошкоджено низку багатоквартирних та приватних будинків, господарчих споруд, автівки. На місцях подій прокурори з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.
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