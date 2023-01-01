У річницю звільнення Херсона російські окупанти знову завдали ударів по місту

У річницю звільнення Херсона російські окупанти знову завдали ударів по місту
Сьогодні, 11 листопада, у річницю звільнення Херсона росіяни знову завдали ударів по середмістю.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"Окупанти продовжують обстрілювати Херсон та населені пункти регіону. В ніч на 11 листопада близько 01:00 збройні сили рф, ймовірно, з реактивних систем залпового вогню «Град» обстріляли село Чорнобаївка Херсонського району.

Із множинними вогнепальними осколковими пораненнями та переломами госпіталізовано 72- річного чоловіка.

Також сьогодні близько 12:35 окупанти масовано обстріляли середмістя Херсона", - йдеться в повідомленні.
У річницю звільнення Херсона російські окупанти знову завдали ударів по місту

Зазначається, що відомості про потерпілих цивільних наразі відсутні. Пошкоджено низку багатоквартирних та приватних будинків, господарчих споруд, автівки. На місцях подій прокурори з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.

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Теги: Херсон, річниця, обстріли
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