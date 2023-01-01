У річницю звільнення Херсона російські окупанти знову завдали ударів по місту





Про це



"Окупанти продовжують обстрілювати Херсон та населені пункти регіону. В ніч на 11 листопада близько 01:00 збройні сили рф, ймовірно, з реактивних систем залпового вогню «Град» обстріляли село Чорнобаївка Херсонського району.



Із множинними вогнепальними осколковими пораненнями та переломами госпіталізовано 72- річного чоловіка.



Також сьогодні близько 12:35 окупанти масовано обстріляли середмістя Херсона", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що відомості про потерпілих цивільних наразі відсутні. Пошкоджено низку багатоквартирних та приватних будинків, господарчих споруд, автівки. На місцях подій прокурори з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 11 листопада, у річницю звільнення Херсона росіяни знову завдали ударів по середмістю.Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура."Окупанти продовжують обстрілювати Херсон та населені пункти регіону. В ніч на 11 листопада близько 01:00 збройні сили рф, ймовірно, з реактивних систем залпового вогню «Град» обстріляли село Чорнобаївка Херсонського району.Із множинними вогнепальними осколковими пораненнями та переломами госпіталізовано 72- річного чоловіка.Також сьогодні близько 12:35 окупанти масовано обстріляли середмістя Херсона", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що відомості про потерпілих цивільних наразі відсутні. Пошкоджено низку багатоквартирних та приватних будинків, господарчих споруд, автівки. На місцях подій прокурори з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.

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