У Жидичинському монастирі провели екскурсію для поранених військових. ВІДЕО

У Жидичинському монастирі провели екскурсію для поранених військових. ВІДЕО
У Свято-Миколаївському Жидичинському монастиря відбулася екскурсія для 30-ти бійців, які наразі перебувають на реабілітації у Луцькому медичному центрі реабілітації учасників бойових дій.

Захисникам також показали монастирську усипальню, краєвиди з території Свято-Духівського скита і розповіли історію заснування храму у Липлянах, пише Суспільне.

Один з учасників екскурсії — 20-річний волинянин, боєць Нацгвардії України Степан Воєвода, який дев'ять місяців був у російському полоні.

"Служив в Запорізькій області, місто Енергодар. У полон потрапив 4 березня, обміняли 24 листопада 22 року, дев'ять місяців по суті я відсидів. Як наслідок черепно-мозкова травма, проблеми з органами. Повідбивали все", — говорить нацгвардієць.
У Жидичинському монастирі провели екскурсію для поранених військових. ВІДЕО

Пережити полон, каже Степан, допомагала віра. Додає: екскурсія сподобалася. "Приємна така атмосфера, спокійніша, ніж десь у місті. Хочеться вникнути в ті всі речі. Як люди колись проводили тут службу. Тут класно, тут спокій", — ділиться волинянин.

Під час екскурсії військовослужбовців супроводжувала психологиня з центру реабілітації Любава Казмірчук. З її слів, такі поїздки є важливою духовною складовою відновлення воїнів.

"Такі екскурсії точно допомагають, найперше – це переключитися від того досвіду, який вони отримали на війні. Це такі найменші речі, які ми можемо зробити для них, і це про вдячність, не лише психологічну, але й моральну та духовну підтримку", — зазначила психологиня.
У Жидичинському монастирі провели екскурсію для поранених військових. ВІДЕО


Це друга поїздка, яку організували для військових у рамках обласної програми розвитку туризму. У ній взяли участь не лише бійці з Волині, а й з інших регіонів України.

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Теги: Жидичинський монастир, екскурсія, військові
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