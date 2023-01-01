Погода у Луцьку на завтра, 12 листопада

Погода у Луцьку на завтра, 12 листопада
У неділю, 12 листопада, з ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ розпочнеться з самого ранку та ближче до вечора він повинен припинитися.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +5° до +7°.

Народний прогноз погоди: птахи передбачали погоду: якщо синиці масово з’являлися біля будинків – чекай великого холоду. Якщо синиця свистить, то день буде ясний. А якщо синиці вранці пищать, то до ночі мороз вдарить.

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Теги: Погода, Луцьк
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