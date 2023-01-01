В Ізраїлі унікальний сорт вина назвали на честь загиблого Героя з Волині Костянтина Мрочка

Костянтин Мрочко з селища Благодатне Нововолинської громади



Про це на своїй сторінці у фейсбуці Григорій Недопад.



"Сьогодні унікальне вино мені передав батько мого ізраїльського друга Max Fraierman – ця ексклюзивна пляшка відтепер завжди нагадуватиме про Костянтина, про його Героїзм і спорідненість України з Ізраїлем. Але найбільш вражаючим є дивовижне співпадіння, адже саме сьогодні, після двох років пошуків, тіло Героя України Костянтина Мрочка повернулося до рідної Нововолинської громади, де його поховали з почестями", - йдеться в повідомленні.



З перших днів війни Костя захищав Україну в танкових військах. 8 березня 2022 року біля села Макарів під Києвом українські танкісти здійснили справжнє диво, зупинивши російську танкову колону, що рвалась до столиці і переважала їх кількісно. Для Кості Мрочко той бій став останнім. Однак світла пам’ять про нього живе в Україні й Ізраїлі.



"Рожеве вино "Костя" отримано від поєднання винограду двох сортів, так само, як Костя символічно поєднував у своєму житті Ізраїль та Україну. На етикетці написано: "Присвячено пам'яті нашого дорогого друга Кості Мрочко. Він був опорою нашої органічної ферми "Лев Адам", сильною людиною з великим серцем і неперевершеною майстерністю. На жаль, у Кості ніколи не буде привілею насолодитися ним. Пам'ять про його міцні руки і ніжне серце живе у цьому вині, у його неповторному освіжаючому смаку”, - написав голова Волиньради.



Вино було розлите у пляшки восени цього року і складає лімітовану сесію із 650 пляшок. Одна з них відтепер зберігатиметься в Україні.



"У червні ми не могли уявити, що війна і жахливий терор спалахнуть в Ізраїлі. Ця трагедія ще більше зблизила наші народи у розумінні страшної біди. Ізраїльтяни мужньо боронять свою землю, звільняючи світ від терору. І продовжують жити, в незламній боротьбі, з вірою в торжество справедливості.



Дякую ізраїльським друзям за увічнення пам’яті українського воїна!" - наголосив Григорій Недопад.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Герой Україниз селища Благодатне Нововолинської громади віддав своє життя, захищаючи рідну державу . До війни він працював на виноградниках в Ізраїлі і настільки припав до душі ізраїльтянам, що ті виготовили ексклюзивний сорт вина і назвали його "Kostia" на честь українського Героя, якого пам’ятають і шанують не тільки в Україні, але й в Ізраїлі.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова Волиньради"Сьогодні унікальне вино мені передав батько мого ізраїльського друга Max Fraierman – ця ексклюзивна пляшка відтепер завжди нагадуватиме про Костянтина, про його Героїзм і спорідненість України з Ізраїлем. Але найбільш вражаючим є дивовижне співпадіння, адже саме сьогодні, після двох років пошуків, тіло Героя України Костянтина Мрочка повернулося до рідної Нововолинської громади, де його поховали з почестями", - йдеться в повідомленні.З перших днів війни Костя захищав Україну в танкових військах. 8 березня 2022 року біля села Макарів під Києвом українські танкісти здійснили справжнє диво, зупинивши російську танкову колону, що рвалась до столиці і переважала їх кількісно. Для Кості Мрочко той бій став останнім. Однак світла пам’ять про нього живе в Україні й Ізраїлі."Рожеве вино "Костя" отримано від поєднання винограду двох сортів, так само, як Костя символічно поєднував у своєму житті Ізраїль та Україну. На етикетці написано: "Присвячено пам'яті нашого дорогого друга Кості Мрочко. Він був опорою нашої органічної ферми "Лев Адам", сильною людиною з великим серцем і неперевершеною майстерністю. На жаль, у Кості ніколи не буде привілею насолодитися ним. Пам'ять про його міцні руки і ніжне серце живе у цьому вині, у його неповторному освіжаючому смаку”, - написав голова Волиньради.Вино було розлите у пляшки восени цього року і складає лімітовану сесію із 650 пляшок. Одна з них відтепер зберігатиметься в Україні."У червні ми не могли уявити, що війна і жахливий терор спалахнуть в Ізраїлі. Ця трагедія ще більше зблизила наші народи у розумінні страшної біди. Ізраїльтяни мужньо боронять свою землю, звільняючи світ від терору. І продовжують жити, в незламній боротьбі, з вірою в торжество справедливості.Дякую ізраїльським друзям за увічнення пам’яті українського воїна!" - наголосив Григорій Недопад.

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