Атака на Київщину: пошкоджені 18 будинків і підприємство
Сьогодні, 21:00
Унаслідок ранкової атаки росіян на Київську область пошкоджено 18 житлових приватних будинків.
Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.
"Вибуховою хвилею та внаслідок падіння уламків в домогосподарствах вибиті вікна, двері, пошкоджені дахи, фасади.
Крім того, пошкоджено низку господарських приміщень, парканів, одне з приватних підприємств", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано.
Постраждалих немає.
Оперативні служби продовжують роботу з ліквідації наслідків ворожої атаки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.
"Вибуховою хвилею та внаслідок падіння уламків в домогосподарствах вибиті вікна, двері, пошкоджені дахи, фасади.
Крім того, пошкоджено низку господарських приміщень, парканів, одне з приватних підприємств", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано.
Постраждалих немає.
Оперативні служби продовжують роботу з ліквідації наслідків ворожої атаки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Атака на Київщину: пошкоджені 18 будинків і підприємство
Сьогодні, 21:00
В Ізраїлі унікальний сорт вина назвали на честь загиблого Героя з Волині Костянтина Мрочка
Сьогодні, 20:14
Погода у Луцьку на завтра, 12 листопада
Сьогодні, 20:00