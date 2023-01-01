Атака на Київщину: пошкоджені 18 будинків і підприємство





Про це



"Вибуховою хвилею та внаслідок падіння уламків в домогосподарствах вибиті вікна, двері, пошкоджені дахи, фасади.



Крім того, пошкоджено низку господарських приміщень, парканів, одне з приватних підприємств", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано.



Постраждалих немає.



Оперативні служби продовжують роботу з ліквідації наслідків ворожої атаки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Унаслідок ранкової атаки росіян на Київську область пошкоджено 18 житлових приватних будинків.Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації."Вибуховою хвилею та внаслідок падіння уламків в домогосподарствах вибиті вікна, двері, пошкоджені дахи, фасади.Крім того, пошкоджено низку господарських приміщень, парканів, одне з приватних підприємств", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано.Постраждалих немає.Оперативні служби продовжують роботу з ліквідації наслідків ворожої атаки.

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