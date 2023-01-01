Атака на Київщину: пошкоджені 18 будинків і підприємство

Атака на Київщину: пошкоджені 18 будинків і підприємство
Унаслідок ранкової атаки росіян на Київську область пошкоджено 18 житлових приватних будинків.

Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

"Вибуховою хвилею та внаслідок падіння уламків в домогосподарствах вибиті вікна, двері, пошкоджені дахи, фасади.

Крім того, пошкоджено низку господарських приміщень, парканів, одне з приватних підприємств", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано.

Постраждалих немає.

Оперативні служби продовжують роботу з ліквідації наслідків ворожої атаки.

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Теги: Київ, атака, росія
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