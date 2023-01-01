Прикордонники підняли український прапор в «сірій зоні» на Харківщині. ВІДЕО

Прикордонники підняли український прапор в «сірій зоні» на Харківщині. ВІДЕО
Прикордонники з бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» підняли прапор України у селі Тополі на Харківщині. Цей населений пункт розташовується у так званій «сірій зоні» на кордоні з росією.

Про це повідомляють у Державній прикордонній службі, пише Громадське.

Тополі — село в Куп’янському районі на північному сході Харківської області. Навіть після деокупації Харківщини заходити на цю територію було небезпечно через замінування.

Але у вересні цього року бійці «Сталевого Кордону» Гвардії наступу проклали шлях до села та підняли над ним український прапор. У листопаді вони повторили це.

Ситуація в регіоні

Увечері 11 листопада в Генеральному штабі повідомили, що на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки, Надії Луганської області. Українські захисники відбили 7 атак.

Противник також завдав авіаційних ударів в районах Кислівки, Степової Новоселівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

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Теги: Росія, Україна, війна
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