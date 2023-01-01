Прикордонники підняли український прапор в «сірій зоні» на Харківщині. ВІДЕО





Про це повідомляють у Державній прикордонній службі, пише



Тополі — село в Куп’янському районі на північному сході Харківської області. Навіть після деокупації Харківщини заходити на цю територію було небезпечно через замінування.



Але у вересні цього року бійці «Сталевого Кордону» Гвардії наступу проклали шлях до села та підняли над ним український прапор. У листопаді вони повторили це.



Ситуація в регіоні



Увечері 11 листопада в Генеральному штабі повідомили, що на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки, Надії Луганської області. Українські захисники відбили 7 атак.



Противник також завдав авіаційних ударів в районах Кислівки, Степової Новоселівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прикордонники з бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» підняли прапор України у селі Тополі на Харківщині. Цей населений пункт розташовується у так званій «сірій зоні» на кордоні з росією.Про це повідомляють у Державній прикордонній службі, пише Громадське Тополі — село в Куп’янському районі на північному сході Харківської області. Навіть після деокупації Харківщини заходити на цю територію було небезпечно через замінування.Але у вересні цього року бійці «Сталевого Кордону» Гвардії наступу проклали шлях до села та підняли над ним український прапор. У листопаді вони повторили це.Увечері 11 листопада в Генеральному штабі повідомили, що на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки, Надії Луганської області. Українські захисники відбили 7 атак.Противник також завдав авіаційних ударів в районах Кислівки, Степової Новоселівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

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