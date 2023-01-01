Українські морські дрони за рік уразили сім суден Чорноморського флоту росії

Флот морських дронів за рік існування уразив сім ворожих суден: «Адмірал Макаров», «Іван Голубець», «Іван Хурс», «Сергій Котов», «Нафтовий маяк», «Акулу» та «Серну».Про це повідомив міністр цифрової трансформації«У листопаді 2022 року Президент запустив через платформу United24 збір на перший у світі флот морських дронів. Це унікальна розробка, яка змінює доктрину ведення війни в морі та змушує росіян боятися за свої кораблі. Сьогодні частина Чорноморського флоту РФ пішла на дно», – зазначив Федоров.За інформацією Федорова, армія морських дронів уразила ворожі судна «Адмірал Макаров», «Іван Голубець», «Іван Хурс», «Сергій Котов», «Нафтовий маяк», «Акулу» та «Серну».«Атаками наших дронів захоплюється весь світ. І це лише початок. Продовжуємо розвивати та вдосконалювати технологію, щоб ви бачили ще більше уражених російських кораблів у новинах», — додав він.У листопаді минулого року в рамках платформи UNITED24 зібрано кошти на перший морський дрон. Він називатиметься "Херсон". Тоді міністр Федоров розповідав, що вони можуть суттєво змінити ситуацію в акваторії Чорного моря. Маленькі та швидкі, дрони здатні успішно атакувати російські кораблі вартістю сотні мільйонів доларів.