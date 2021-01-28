Перед пунктом пропуску «Дорогуськ – Ягодин» помер 54-річний український водій, – Деркач





Про це Сергій Деркач.



"Команда Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України та я особисто приносимо свої співчуття родині, що втратила близьку людину.



У той же час, для уникнення маніпуляцій та загострення ситуації навколо блокування кордону, закликаю використовувати виключно офіційну інформацію.



Відомо, що 54-річний чоловік сьогодні приїхав на парковку та залишився очікувати там на перетин кордону", - йдеться в повідомленні.



Деркач зазначив, що остаточна інформація про причини смерті буде повідомлена польською прокуратурою після вивчення всіх деталей.



"Спільно з консульством ми тримаємо цю ситуацію на контролі. Маємо зберігати витримку навіть в таких складних умовах", - наголосив він.



Нагадаємо, що 6 листопада близько 14 години за київським часом

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 11 листопада, у своїй вантажівці перед пунктом пропуску “Дорогуськ – Ягодин” помер український водій, що планував перетнути кордон. Це сталось на парковці міста Хелм, неподалік від пункту пропуску.Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України"Команда Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України та я особисто приносимо свої співчуття родині, що втратила близьку людину.У той же час, для уникнення маніпуляцій та загострення ситуації навколо блокування кордону, закликаю використовувати виключно офіційну інформацію.Відомо, що 54-річний чоловік сьогодні приїхав на парковку та залишився очікувати там на перетин кордону", - йдеться в повідомленні.Деркач зазначив, що остаточна інформація про причини смерті буде повідомлена польською прокуратурою після вивчення всіх деталей."Спільно з консульством ми тримаємо цю ситуацію на контролі. Маємо зберігати витримку навіть в таких складних умовах", - наголосив він.Нагадаємо, що 6 листопада близько 14 години за київським часом польські перевізники почали блокувати рух вантажного транспорту з Польщі в напрямку до України у пунктах пропуску "Ягодин — Дорохуськ", "Краківець — Корчова", "Рава-Руська — Хребенне".

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