12 листопада на Волині: гортаючи календар

12 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначають голова Волинської військової облдержадміністрації Юрій Погуляйко, волонтер ГО "Автомайдан України" Дмитро Василенко (на фото).

За православним календарем 12 листопада іменини святкують ті, кого нарекли Олександр, Борис, Данило, Дмитро, Костянтин.

Також 12 листопада відзначається День фахівця з безпеки.

Вітаємо усіх волинян, у яких сьогодні свято, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Гортаючи календар, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пневмонія та сепсис: лучанка звинувачує сімейну лікарку у недбалості та смерті бабусі
Кози на дахах гаражів, щурі та нереальний сморід: лучанка скаржиться на сусіда
Тубус від артснаряду, що успішно «прилетів» по ворогу, продають на благодійному аукціоні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
12 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Перед пунктом пропуску «Дорогуськ – Ягодин» помер 54-річний український водій, – Деркач
11 листопад, 23:40
Українські морські дрони за рік уразили сім суден Чорноморського флоту росії
11 листопад, 23:22
На Волині попрощалися з Героєм Ігорем Савчуком, який півтора року вважався зниклим безвісти
11 листопад, 22:23
Прикордонники підняли український прапор в «сірій зоні» на Харківщині. ВІДЕО
11 листопад, 21:35
Схожі новини
5 листопада на Волині: гортаючи календар 5 листопада на Волині: гортаючи календар
05 листопад, 00:00
29 жовтня на Волині: гортаючи календар 29 жовтня на Волині: гортаючи календар
29 жовтень, 00:00
22 жовтня на Волині: гортаючи календар 22 жовтня на Волині: гортаючи календар
22 жовтень, 00:00
15 жовтня на Волині: гортаючи календар 15 жовтня на Волині: гортаючи календар
15 жовтень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
12 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Перед пунктом пропуску «Дорогуськ – Ягодин» помер 54-річний український водій, – Деркач
11 листопад, 23:40
 0
Українські морські дрони за рік уразили сім суден Чорноморського флоту росії
11 листопад, 23:22
 0
На Волині попрощалися з Героєм Ігорем Савчуком, який півтора року вважався зниклим безвісти
11 листопад, 22:23
 0
Прикордонники підняли український прапор в «сірій зоні» на Харківщині. ВІДЕО
11 листопад, 21:35
 0
Медіа
відео
1/8