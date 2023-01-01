12 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження відзначають голова Волинської військової облдержадміністрації Юрій Погуляйко, волонтер ГО "Автомайдан України" Дмитро Василенко (на фото).
За православним календарем 12 листопада іменини святкують ті, кого нарекли Олександр, Борис, Данило, Дмитро, Костянтин.
Також 12 листопада відзначається День фахівця з безпеки.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогодні свято, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.
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За православним календарем 12 листопада іменини святкують ті, кого нарекли Олександр, Борис, Данило, Дмитро, Костянтин.
Також 12 листопада відзначається День фахівця з безпеки.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогодні свято, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.
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