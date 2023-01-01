На Волині попрощалися з Героєм Ігорем Савчуком, який півтора року вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 22:23
Сьогодні, 11 листопада, на Волині попрощалися з Героєм Ігорем Савчуком.
Про це повідомляє видання «Нове життя».
"Сьогодні в останню дорогу провели захисника Ігоря Савчука із Любешова, якого упродовж півтора року вважали безвісти зниклим.
Сотні людей прийшли, аби віддати останню шану полеглому воїну-земляку. Вічна і світла пам'ять Герою!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що старший солдат Савчук Ігор Олександрович, 1991 року народження, житель селища Любешів, який вважався безвісти зниклим, загинув 23 травня 2022 року під час виконання бойового завдання на території Донецької області.
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Про це повідомляє видання «Нове життя».
"Сьогодні в останню дорогу провели захисника Ігоря Савчука із Любешова, якого упродовж півтора року вважали безвісти зниклим.
Сотні людей прийшли, аби віддати останню шану полеглому воїну-земляку. Вічна і світла пам'ять Герою!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що старший солдат Савчук Ігор Олександрович, 1991 року народження, житель селища Любешів, який вважався безвісти зниклим, загинув 23 травня 2022 року під час виконання бойового завдання на території Донецької області.
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