На Волині попрощалися з Героєм Ігорем Савчуком, який півтора року вважався зниклим безвісти

На Волині попрощалися з Героєм Ігорем Савчуком, який півтора року вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 11 листопада, на Волині попрощалися з Героєм Ігорем Савчуком.

Про це повідомляє видання «Нове життя».

"Сьогодні в останню дорогу провели захисника Ігоря Савчука із Любешова, якого упродовж півтора року вважали безвісти зниклим.
Сотні людей прийшли, аби віддати останню шану полеглому воїну-земляку. Вічна і світла пам'ять Герою!" - йдеться в повідомленні.
На Волині попрощалися з Героєм Ігорем Савчуком, який півтора року вважався зниклим безвісти

Нагадаємо, що старший солдат Савчук Ігор Олександрович, 1991 року народження, житель селища Любешів, який вважався безвісти зниклим, загинув 23 травня 2022 року під час виконання бойового завдання на території Донецької області.
На Волині попрощалися з Героєм Ігорем Савчуком, який півтора року вважався зниклим безвісти
На Волині попрощалися з Героєм Ігорем Савчуком, який півтора року вважався зниклим безвісти
На Волині попрощалися з Героєм Ігорем Савчуком, який півтора року вважався зниклим безвісти
На Волині попрощалися з Героєм Ігорем Савчуком, який півтора року вважався зниклим безвісти
На Волині попрощалися з Героєм Ігорем Савчуком, який півтора року вважався зниклим безвісти
На Волині попрощалися з Героєм Ігорем Савчуком, який півтора року вважався зниклим безвісти
На Волині попрощалися з Героєм Ігорем Савчуком, який півтора року вважався зниклим безвісти
На Волині попрощалися з Героєм Ігорем Савчуком, який півтора року вважався зниклим безвісти
На Волині попрощалися з Героєм Ігорем Савчуком, який півтора року вважався зниклим безвісти
На Волині попрощалися з Героєм Ігорем Савчуком, який півтора року вважався зниклим безвісти
На Волині попрощалися з Героєм Ігорем Савчуком, який півтора року вважався зниклим безвісти
На Волині попрощалися з Героєм Ігорем Савчуком, який півтора року вважався зниклим безвісти
На Волині попрощалися з Героєм Ігорем Савчуком, який півтора року вважався зниклим безвісти
На Волині попрощалися з Героєм Ігорем Савчуком, який півтора року вважався зниклим безвісти

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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