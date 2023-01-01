Волинські тероборонівці знищили ворожу техніку на Сході України. ВІДЕО

Волинські тероборонівці знищили ворожу техніку на Сході України. ВІДЕО
Волинські тероборонівці знищили ворожу техніку на Сході України.

Про це повідомляють на сторінці бригади.

"Відразу на дві «буханки» (УАЗ СГР) поменшало в окупантів завдяки старанням бійців Луцького батальйону Волинської бригади тероборони!
Орківська техніка була вистежена і майстерно вражена під час руху пілотами ударних FPV дронів", - йдеться в повідомленні.

Військові зазначають, що земля й надалі горітиме під ногами ворогів – допоки останній із них не щезне зі святої української землі!

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Теги: Волинські тероборонівці, техніка
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