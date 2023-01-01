Волинські тероборонівці знищили ворожу техніку на Сході України. ВІДЕО





Про це



"Відразу на дві «буханки» (УАЗ СГР) поменшало в окупантів завдяки старанням бійців Луцького батальйону Волинської бригади тероборони!

Орківська техніка була вистежена і майстерно вражена під час руху пілотами ударних FPV дронів", - йдеться в повідомленні.



Військові зазначають, що земля й надалі горітиме під ногами ворогів – допоки останній із них не щезне зі святої української землі!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські тероборонівці знищили ворожу техніку на Сході України.Про це повідомляють на сторінці бригади."Відразу на дві «буханки» (УАЗ СГР) поменшало в окупантів завдяки старанням бійців Луцького батальйону Волинської бригади тероборони!Орківська техніка була вистежена і майстерно вражена під час руху пілотами ударних FPV дронів", - йдеться в повідомленні.Військові зазначають, що земля й надалі горітиме під ногами ворогів – допоки останній із них не щезне зі святої української землі!

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