Волинські тероборонівці знищили ворожу техніку на Сході України. ВІДЕО
Сьогодні, 20:37
Волинські тероборонівці знищили ворожу техніку на Сході України.
Про це повідомляють на сторінці бригади.
"Відразу на дві «буханки» (УАЗ СГР) поменшало в окупантів завдяки старанням бійців Луцького батальйону Волинської бригади тероборони!
Орківська техніка була вистежена і майстерно вражена під час руху пілотами ударних FPV дронів", - йдеться в повідомленні.
Військові зазначають, що земля й надалі горітиме під ногами ворогів – допоки останній із них не щезне зі святої української землі!
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Про це повідомляють на сторінці бригади.
"Відразу на дві «буханки» (УАЗ СГР) поменшало в окупантів завдяки старанням бійців Луцького батальйону Волинської бригади тероборони!
Орківська техніка була вистежена і майстерно вражена під час руху пілотами ударних FPV дронів", - йдеться в повідомленні.
Військові зазначають, що земля й надалі горітиме під ногами ворогів – допоки останній із них не щезне зі святої української землі!
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