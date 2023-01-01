Дві пенсіонерки з Франківщини та Києва купили дрони-камікадзе для військових

Дві пенсіонерки з Франківщини та Києва купили дрони-камікадзе для військових
Дві українські пенсіонерки з Івано-Франківщини та Києва придбали два дрони-камікадзе для 10 гірсько-штурмової бригади «Едельвейс».

Про це пише Громадське з посиланням на Рожнятівську селищну раду.

Як зазначається, жителька Рожнятова Людмила Скубрієва та її родичка з Києва Галина Гіль придбали два дрони-камікадзе для Збройних сил України.

Гроші для цього жінки назбирали із власної пенсії — майже по 20 тисяч гривень кожна.

«Такий внесок захоплює і надихає, додає віри в Перемогу. Дякуємо за такий значний внесок для наших воїнів! А нещадні до ворога пташки — дрони уже в дорозі до 10-ї ОГШБ "Едельвейс"», — підкреслили в селищній раді.

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Теги: Росія, Україна, війна, пенсіонерки, дрон
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