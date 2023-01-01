Росіяни активізувалися під Авдіївкою, – Сили оборони





Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, передає



«Ворог активізувався на Авдіївському напрямку. Окрім піхоти, застосовує значну кількість бронетехніки. Українські сили відбили 35 атак загарбників», - сказав Штупун.



За його словами, загалом протягом доби у зоні відповідальності Сил оборони Таврійського напрямку ворог здійснив 58 атак. Російські війська завдали 20 авіаударів та здійснили понад 1 тисячу артилерійських обстрілів.



Водночас, додав речник, втрати росіян різко збільшилися. Вони залучають підрозділи, до яких входять засуджені за кримінальні злочини особи. «Активізація не проходить просто так. Загальні втрати ворога зросли майже на 30 відсотків у порівнянні із попередніми днями", - сказав Штупун.



за даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, за місяць активних штурмів Авдіївки російська армія втратила близько 10 тисяч людей, понад 100 танків та сім літаків Су-25.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська активізували бойові дії на Авдіївському напрямку, кількість атак зросла.Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, передає Укрінформ «Ворог активізувався на Авдіївському напрямку. Окрім піхоти, застосовує значну кількість бронетехніки. Українські сили відбили 35 атак загарбників», - сказав Штупун.За його словами, загалом протягом доби у зоні відповідальності Сил оборони Таврійського напрямку ворог здійснив 58 атак. Російські війська завдали 20 авіаударів та здійснили понад 1 тисячу артилерійських обстрілів.Водночас, додав речник, втрати росіян різко збільшилися. Вони залучають підрозділи, до яких входять засуджені за кримінальні злочини особи. «Активізація не проходить просто так. Загальні втрати ворога зросли майже на 30 відсотків у порівнянні із попередніми днями", - сказав Штупун.за даними головнокомандувача ЗСУ, за місяць активних штурмів Авдіївки російська армія втратила близько 10 тисяч людей, понад 100 танків та сім літаків Су-25.

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