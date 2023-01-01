Волинський музей українського війська передав ікону-реліквію бійцям 100 бригади ТрО
Сьогодні, 11:40
Волинський музей українського війська передав ікону-реліквію бійцям Волинської бригади ТрО.
Про це повідомили на сторінці бригади.
"Ця ікона вже в нашій бригадній каплиці, на сході України, де міцно на Лиманському напрямку тримає оборону наша 100 бригада ТрО. Тепер ця святиня, як духовний оберіг, буде захищати наших вояків та підтримувати нашу віру у Перемогу! З Богом за Україну! Сильні Духом! Перемога за нами!" - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили на сторінці бригади.
"Ця ікона вже в нашій бригадній каплиці, на сході України, де міцно на Лиманському напрямку тримає оборону наша 100 бригада ТрО. Тепер ця святиня, як духовний оберіг, буде захищати наших вояків та підтримувати нашу віру у Перемогу! З Богом за Україну! Сильні Духом! Перемога за нами!" - йдеться в повідомленні.
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