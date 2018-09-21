Страйк польських перевізників: на в'їзд в Україну очікує близько 2500 машин





Про це ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, пише



Станом на ранок 11 листопада пункти пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська" — заблоковані. На "Краківці" є рух у напрямку Польщі.



"Заблокованість руху призводить до того, що почали збільшуватися черги. Ми можемо констатувати в напрямку виїзду з Польщі в Україну, за інформацією польських колег, станом на ранок 11 листопада близько 2500 автівок перебувають в очікуванні, щоб перетнути кордон. Це по всіх трьох напрямках. Але фактично половина з них — на напрямку пункту пропуску Ягодин", — пояснює Андрій Демченко.



Про порушення під час перетину кордону за допомогою системи "Шлях" повідомляють державні органи, які видавали дозволи.



"Надалі або облдержадміністрація, або Мінінфраструктури, які вносять інформацію до системи “Шлях” про водіїв, ухвалюватимуть рішення чи продовжувати їм наступного разу такий дозвіл на виїзд за кордон, чи ні. Але, думаю, в цій ситуації, коли блокується кордон, і водії вимушені очікувати, можливо, хтось і перевищить термін свого перебування за межами України", — каже Демченко.



Що відомо про страйк польських перевізників



6 листопада, близько 14:00 за українським часом, польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорохуськ" та "Рава-Руська-Хребене".

Учасник страйку Томаш Борковський розповів, що до блокади руху вантажівок долучились представники транспортних компаній. Вони вимагають, щоб повернули дозволи на комерційні перевезення для України.



Учасники блокади заявили, що не будуть блокувати рух для автобусів, легкових авто, а також вантажівок, які перевозять гуманітарну допомогу Україні, або тварин чи швидкопсувні вантажі.



Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України зазначила, що причина страйків – надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.



Що означає "транспортний безвіз"



14 червня 2022 року Україна погодила з делегацією Єврокомісії спеціальну угоду про лібералізацію автомобільних перевезень, відому як "транспортний безвіз", яка покликана розв'язувати проблему нестачі дозволів на міжнародні перевезення. Із приєднанням до міжнародних митних конвенцій та запуском відповідних законодавчих змін Україна мала виконати 81% своїх зобов’язань Угоди про асоціацію з ЄС у митній сфері.



Заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм повідомив, що після підписання угоди про "транспортний безвіз"дозволи на міжнародні перевезення країнами ЄС будуть не потрібні. Дозволи будуть лише у тих країнах, які не входять до складу ЄС.



Президент України Володимир Зеленський 16 вересня своїм указом затвердив угоду між Україною та Євросоюзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом.



16 березня 2023 року Україна та ЄС продовжили ще на рік дію "транспортного безвізу".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На кордоні триває страйк польських перевізників . Близько 2500 вантажівок є у черзі на в'їзд в Україну.Про це ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Державної прикордонної служби України, пише Суспільне Станом на ранок 11 листопада пункти пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська" — заблоковані. На "Краківці" є рух у напрямку Польщі."Заблокованість руху призводить до того, що почали збільшуватися черги. Ми можемо констатувати в напрямку виїзду з Польщі в Україну, за інформацією польських колег, станом на ранок 11 листопада близько 2500 автівок перебувають в очікуванні, щоб перетнути кордон. Це по всіх трьох напрямках. Але фактично половина з них — на напрямку пункту пропуску Ягодин", — пояснює Андрій Демченко.Про порушення під час перетину кордону за допомогою системи "Шлях" повідомляють державні органи, які видавали дозволи."Надалі або облдержадміністрація, або Мінінфраструктури, які вносять інформацію до системи “Шлях” про водіїв, ухвалюватимуть рішення чи продовжувати їм наступного разу такий дозвіл на виїзд за кордон, чи ні. Але, думаю, в цій ситуації, коли блокується кордон, і водії вимушені очікувати, можливо, хтось і перевищить термін свого перебування за межами України", — каже Демченко.6 листопада, близько 14:00 за українським часом, польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорохуськ" та "Рава-Руська-Хребене".Учасник страйку Томаш Борковський розповів, що до блокади руху вантажівок долучились представники транспортних компаній. Вони вимагають, щоб повернули дозволи на комерційні перевезення для України.Учасники блокади заявили, що не будуть блокувати рух для автобусів, легкових авто, а також вантажівок, які перевозять гуманітарну допомогу Україні, або тварин чи швидкопсувні вантажі.Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України зазначила, що причина страйків – надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.14 червня 2022 року Україна погодила з делегацією Єврокомісії спеціальну угоду про лібералізацію автомобільних перевезень, відому як "транспортний безвіз", яка покликана розв'язувати проблему нестачі дозволів на міжнародні перевезення. Із приєднанням до міжнародних митних конвенцій та запуском відповідних законодавчих змін Україна мала виконати 81% своїх зобов’язань Угоди про асоціацію з ЄС у митній сфері.Заступник міністра інфраструктуриповідомив, що після підписання угоди про "транспортний безвіз"дозволи на міжнародні перевезення країнами ЄС будуть не потрібні. Дозволи будуть лише у тих країнах, які не входять до складу ЄС.Президент України16 вересня своїм указом затвердив угоду між Україною та Євросоюзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом.16 березня 2023 року Україна та ЄС продовжили ще на рік дію "транспортного безвізу".

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