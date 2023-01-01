За $7 тисяч купив довідку: на Волині судили ухилянта з Київщини





Як йдеться в матеріалах справи Любомльского районного суду, у травні уродженець Іванківського району Київської області Денис Г. замов у невстановленої особи виготовлення тимчасового посвідчення військовозобов’язаного та довідки ВЛК, де б вказувалося, що він непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку. За це він заплатив 7 тисяч доларів США, передає ІА



Підроблені документи чоловік отримав у відділенні «Нової пошти» в місті Славута Київської області.



20 червня чоловік намагався виїхати з України через пункт пропуску «Ягодин», пред’явивши прикордонникам «липові» документи. Проте прикордонники виявили фальшивку.



У суд обвинувальний акт надійшов з угодою між Денисом Г. та прокурором про визнання винуватості. Суд визнав порушника винним та призначив йому 2 роки тюрми. Але замінив покарання на один рік іспитового строку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині судили жителя Київщини, який за 7 тисяч доларів США придбав підроблені документи та намагався виїхати з України.Як йдеться в матеріалах справи Любомльского районного суду, у травні уродженець Іванківського району Київської областізамов у невстановленої особи виготовлення тимчасового посвідчення військовозобов’язаного та довідки ВЛК, де б вказувалося, що він непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку. За це він заплатив 7 тисяч доларів США, передає ІА Волинські новини Підроблені документи чоловік отримав у відділенні «Нової пошти» в місті Славута Київської області.20 червня чоловік намагався виїхати з України через пункт пропуску «Ягодин», пред’явивши прикордонникам «липові» документи. Проте прикордонники виявили фальшивку.У суд обвинувальний акт надійшов з угодою між Денисом Г. та прокурором про визнання винуватості. Суд визнав порушника винним та призначив йому 2 роки тюрми. Але замінив покарання на один рік іспитового строку.

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