Заборонено в’їзд в Україну терміном на п’ять років: із Волині видворили вірменина
Сьогодні, 05:25
Минулого тижня у Луцьку виявили і затримали громадянина Республіки Вірменія, який не мав дозвільних документів на проживання і був засуджений за скоєння злочину.
Про це повідомляє Міграційна служба Волинської області.
Затриманого примусово видворили за межі України.
Попередньо іноземця помістили до Волинського ПТПІ.
Вчора, 10 листопада, працівники Управління ДМС у Волинській області спільно з УСР ДСР ГУ НП у Волинській області здійснили супровід іноземця до одного з пунктів пропуску на українсько-молдовському кордоні та передали представникам ДПС України.
Таким чином було повністю виконано рішення суду відносно іноземця, який грубо порушив міграційне законодавство України.
За окремим рішенням міграційної служби порушнику заборонено в’їзд в Україну терміном на п’ять років.
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Про це повідомляє Міграційна служба Волинської області.
Затриманого примусово видворили за межі України.
Попередньо іноземця помістили до Волинського ПТПІ.
Вчора, 10 листопада, працівники Управління ДМС у Волинській області спільно з УСР ДСР ГУ НП у Волинській області здійснили супровід іноземця до одного з пунктів пропуску на українсько-молдовському кордоні та передали представникам ДПС України.
Таким чином було повністю виконано рішення суду відносно іноземця, який грубо порушив міграційне законодавство України.
За окремим рішенням міграційної служби порушнику заборонено в’їзд в Україну терміном на п’ять років.
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