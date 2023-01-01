Заборонено в’їзд в Україну терміном на п’ять років: із Волині видворили вірменина

Заборонено в’їзд в Україну терміном на п’ять років: із Волині видворили вірменина
Минулого тижня у Луцьку виявили і затримали громадянина Республіки Вірменія, який не мав дозвільних документів на проживання і був засуджений за скоєння злочину.

Про це повідомляє Міграційна служба Волинської області.

Затриманого примусово видворили за межі України.

Попередньо іноземця помістили до Волинського ПТПІ.

Вчора, 10 листопада, працівники Управління ДМС у Волинській області спільно з УСР ДСР ГУ НП у Волинській області здійснили супровід іноземця до одного з пунктів пропуску на українсько-молдовському кордоні та передали представникам ДПС України.

Таким чином було повністю виконано рішення суду відносно іноземця, який грубо порушив міграційне законодавство України.

За окремим рішенням міграційної служби порушнику заборонено в’їзд в Україну терміном на п’ять років.

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Теги: депортація, вірменин, міграційна служба
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