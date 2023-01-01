11 листопада на Волині: гортаючи календар

11 листопада на Волині: гортаючи календар
11 листопада день народження відзначає колишній головний лікар комунального закладу «Луцький клінічний пологовий будинок» Михайло Токарчук.

Також особисте свято сьогодні у Головного державного санітарного лікаря Волинської області Наталії Янко.

Крім того, день народження — у журналістки Тамари Трофимчук та ексдиректора КП «Луцькводоканал» Івана Корчука.

Цього дня іменини святкують Вікентій, Віктор, Євгеній, Максим, Степан, Федір.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.

11 листопада 1912 року народився історик, публіцист, митрополит УАПЦ Анатолій Дублянський.

У 1942 році він видавав у Луцьку газету «Український голос», де друкував історико-краєзнавчі статті.

У 90-их роках переслав до Луцька значну частину своєї бібліотеки та власного архіву, а для Волинського краєзнавчого музею — віднайдені у Парижі реліквії УАПЦ — облачення і особисті речі митрополита Полікарпа (Сікорського). Помер Анатолій Дублянський 28 жовтня 1997 року.

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Теги: дні народження, свята, іменини
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