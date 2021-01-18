Біля національної пам'ятки на Волині - будівництво: чи законне воно

Біля національної пам'ятки на Волині - будівництво: чи законне воно
На Волині на території охоронної зони в селищі Олика, де розташована пам’ятка національного значення 15 століття — костел святих Петра і Павла, попередньо зафіксували порушення закону "Про охорону культурної спадщини".

Як розповіла Суспільному спеціалістка відділу охорони культурної спадщини облдержадміністрації Людмила Мельник, йдеться про зведення господарської споруди.

Будівництво на приватній прибудинковій ділянці, що межує із територією храму, розпочав місцевий житель Олександр Мацута. Каже: планував встановити ванну, туалет, складське приміщення і невелику господарську споруду.

Нині, зазначив чоловік, комісія з сільської ради та поліцейські обстежили розпочате будівництво.

"Писав пояснювальну, що я тут роблю і що буде на даний час... Ця ділянка межувалася з костелом: метр від костелу була ділянка, яку я придбав. Попередні власники віддали клаптик землі, сотку, для костелу і посунули межу. Будуючи цю споруду, я відступив три метри і від сусіда метр — все як треба", — каже волинянин.

Відповідно до історико-архітектурного опорного плану Олики, розповів селищний голова Олександр Прендецький, навколо Петропавлівського костелу жодних капітальних забудов не передбачається, окрім тих, які були зведені до 2020-го.

З його слів, у селищній раді не зареєстровано жодних документів про нове будівництво поблизу костелу.

"На сьогодні в системі декларацій про початок будівництва цього об’єкту будівництва немає, тобто воно проводиться незаконно", — говорить селищний голова.

Територія, де розпочате будівництво, входить до комплексної охоронної зони історичного ареалу Олики, розповіла спеціалістка відділу охорони культурної спадщини обласної адміністрації >Людмила Мельник.

"Будь-які архітектурні, містобудівні, земляні роботи ведуться виключно за погоджених програм та дозволу Міністерства культури та інформаційної політики України. Якщо є земляні роботи, то по законодавству їм мають передувати археологічні розвідки, — каже посадовиця.

Будівництво господарської споруди на приватній території житель Олики Олександр Мацута зупинив. Додав, що розпочав виготовлення документів для вирішення будівельних і сільськогосподарських робіт на цій ділянці.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Будівництво, храм
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пневмонія та сепсис: лучанка звинувачує сімейну лікарку у недбалості та смерті бабусі
Кози на дахах гаражів, щурі та нереальний сморід: лучанка скаржиться на сусіда
Тубус від артснаряду, що успішно «прилетів» по ворогу, продають на благодійному аукціоні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
11 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
ВАКС заарештував підозрюваного керівника злочинної організації на Волинській митниці
10 листопад, 23:46
Біля національної пам'ятки на Волині - будівництво: чи законне воно
10 листопад, 23:17
Українці можуть складати теорію для отримання водійських прав без навчання в автошколі: деталі
10 листопад, 22:48
На Волині цього року зафіксували один випадок отруєння грибами
10 листопад, 22:19
Схожі новини
У селі на Волині, де згоріла церква, будуватимуть новий храм У селі на Волині, де згоріла церква, будуватимуть новий храм
20 лютий, 11:15
На Волині священник збудував храм та виготовив два десятки куполів для інших церков. ФОТО На Волині священник збудував храм та виготовив два десятки куполів для інших церков. ФОТО
18 січень, 2021, 03:21
У Луцьку нацгвардійці будують храм У Луцьку нацгвардійці будують храм
24 вересень, 2020, 18:40
У селі під Луцьком збудують новий храм УПЦ (МП) У селі під Луцьком збудують новий храм УПЦ (МП)
07 вересень, 2020, 14:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
11 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
ВАКС заарештував підозрюваного керівника злочинної організації на Волинській митниці
10 листопад, 23:46
 0
Біля національної пам'ятки на Волині - будівництво: чи законне воно
10 листопад, 23:17
 0
Українці можуть складати теорію для отримання водійських прав без навчання в автошколі: деталі
10 листопад, 22:48
 0
На Волині цього року зафіксували один випадок отруєння грибами
10 листопад, 22:19
 0
Медіа
відео
1/8