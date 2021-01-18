Біля національної пам'ятки на Волині - будівництво: чи законне воно





Як розповіла Людмила Мельник, йдеться про зведення господарської споруди.



Будівництво на приватній прибудинковій ділянці, що межує із територією храму, розпочав місцевий житель Олександр Мацута. Каже: планував встановити ванну, туалет, складське приміщення і невелику господарську споруду.



Нині, зазначив чоловік, комісія з сільської ради та поліцейські обстежили розпочате будівництво.



"Писав пояснювальну, що я тут роблю і що буде на даний час... Ця ділянка межувалася з костелом: метр від костелу була ділянка, яку я придбав. Попередні власники віддали клаптик землі, сотку, для костелу і посунули межу. Будуючи цю споруду, я відступив три метри і від сусіда метр — все як треба", — каже волинянин.



Відповідно до історико-архітектурного опорного плану Олики, розповів селищний голова Олександр Прендецький, навколо Петропавлівського костелу жодних капітальних забудов не передбачається, окрім тих, які були зведені до 2020-го.



З його слів, у селищній раді не зареєстровано жодних документів про нове будівництво поблизу костелу.



"На сьогодні в системі декларацій про початок будівництва цього об’єкту будівництва немає, тобто воно проводиться незаконно", — говорить селищний голова.



Територія, де розпочате будівництво, входить до комплексної охоронної зони історичного ареалу Олики, розповіла спеціалістка відділу охорони культурної спадщини обласної адміністрації >Людмила Мельник.



"Будь-які архітектурні, містобудівні, земляні роботи ведуться виключно за погоджених програм та дозволу Міністерства культури та інформаційної політики України. Якщо є земляні роботи, то по законодавству їм мають передувати археологічні розвідки, — каже посадовиця.



Будівництво господарської споруди на приватній території житель Олики Олександр Мацута зупинив. Додав, що розпочав виготовлення документів для вирішення будівельних і сільськогосподарських робіт на цій ділянці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині на території охоронної зони в селищі Олика, де розташована пам’ятка національного значення 15 століття — костел святих Петра і Павла, попередньо зафіксували порушення закону "Про охорону культурної спадщини".Як розповіла Суспільному спеціалістка відділу охорони культурної спадщини облдержадміністрації, йдеться про зведення господарської споруди.Будівництво на приватній прибудинковій ділянці, що межує із територією храму, розпочав місцевий житель. Каже: планував встановити ванну, туалет, складське приміщення і невелику господарську споруду.Нині, зазначив чоловік, комісія з сільської ради та поліцейські обстежили розпочате будівництво."Писав пояснювальну, що я тут роблю і що буде на даний час... Ця ділянка межувалася з костелом: метр від костелу була ділянка, яку я придбав. Попередні власники віддали клаптик землі, сотку, для костелу і посунули межу. Будуючи цю споруду, я відступив три метри і від сусіда метр — все як треба", — каже волинянин.Відповідно до історико-архітектурного опорного плану Олики, розповів селищний голова, навколо Петропавлівського костелу жодних капітальних забудов не передбачається, окрім тих, які були зведені до 2020-го.З його слів, у селищній раді не зареєстровано жодних документів про нове будівництво поблизу костелу."На сьогодні в системі декларацій про початок будівництва цього об’єкту будівництва немає, тобто воно проводиться незаконно", — говорить селищний голова.Територія, де розпочате будівництво, входить до комплексної охоронної зони історичного ареалу Олики, розповіла спеціалістка відділу охорони культурної спадщини обласної адміністрації >Людмила Мельник."Будь-які архітектурні, містобудівні, земляні роботи ведуться виключно за погоджених програм та дозволу Міністерства культури та інформаційної політики України. Якщо є земляні роботи, то по законодавству їм мають передувати археологічні розвідки, — каже посадовиця.Будівництво господарської споруди на приватній території житель Олики Олександр Мацута зупинив. Додав, що розпочав виготовлення документів для вирішення будівельних і сільськогосподарських робіт на цій ділянці.

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