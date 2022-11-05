На Волині цього року зафіксували один випадок отруєння грибами





Про це Валентина Довжик.



Як споживати гриби: пояснення епідеміологів



Споживання лісових грибів, особливо тих, які ростуть вздовж автомобільних трас та поблизу промислових підприємств, несе великий ризик отруєння, каже Валентина Довжик.



З її слів, не варто використовувати у їжу ті гриби, яких ви не знаєте, або в яких ви сумніваєтесь, пошкоджені, дуже старі або молоді.



Вдома гриби потрібно ретельно перебрати, перед вживанням відварити в сольовому розчині, зберігати не довше доби при холодних температурах.



Як не отруїтися грибами: поради медиків



Отруїтися можна навіть їстівними грибами, розповів завідувач відділення інтенсивної терапії та екстракорпоральних методів детоксикації Луцької клінічної лікарні Олександр Бойко.



З його слів, це пов’язано із неправильним приготуванням цих грибів, або тим, що вони довгий час зберігаються в готовому вигляді, і люди споживають їх на другий — третій день. Додає: гриб має свою білкову структуру, і досить часто в ньому розмножуватись бактерії.



Зі слів лікаря, вживати гриби не рекомендується дітям до12-ти років, вагітним, людям старшого віку та пацієнтам із хронічними захворюваннями.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині цього року фіксували один випадок отруєння грибами. Це була доросла людина із Ковельського району, яка споживала розморожені гриби, які назбирала минулого року.Про це Суспільному розповіла завідувачка відділу обласного центру контролю та профілактики хворобСпоживання лісових грибів, особливо тих, які ростуть вздовж автомобільних трас та поблизу промислових підприємств, несе великий ризик отруєння, каже Валентина Довжик.З її слів, не варто використовувати у їжу ті гриби, яких ви не знаєте, або в яких ви сумніваєтесь, пошкоджені, дуже старі або молоді.Вдома гриби потрібно ретельно перебрати, перед вживанням відварити в сольовому розчині, зберігати не довше доби при холодних температурах.Отруїтися можна навіть їстівними грибами, розповів завідувач відділення інтенсивної терапії та екстракорпоральних методів детоксикації Луцької клінічної лікарніЗ його слів, це пов’язано із неправильним приготуванням цих грибів, або тим, що вони довгий час зберігаються в готовому вигляді, і люди споживають їх на другий — третій день. Додає: гриб має свою білкову структуру, і досить часто в ньому розмножуватись бактерії.Зі слів лікаря, вживати гриби не рекомендується дітям до12-ти років, вагітним, людям старшого віку та пацієнтам із хронічними захворюваннями.

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