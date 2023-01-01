Спомин про Героя з Волині. Хоч і мав позивний «Дід», внучку так і не побачив

Спомин про Героя з Волині. Хоч і мав позивний «Дід», внучку так і не побачив
Старший солдат Іван Шишко (позивний «Дід») загинув 29 липня 2022 року у селі Яколівка на Донеччині внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання.

Про це у фейсбуці інформує Янголи на щиті Ратне.

Народився Іван 8 вересня 1965-го у селі Здомишель. Там же закінчив школу. Здобув професію тракториста. Постійно їздив на заробітки за кордон. Любив лагодити техніку та свою машину. Захоплювався риболовлею.

У 2014 році перебуваючи в Польщі , дізнався про ситуацію в Україні, повернувся додому, щоб стати на захист рідної країни. На службу Івана не брали, але він не поступився і підписав контракт. З січня 2015 по травень 2021 брав безпосередню участь в АТО на території Донецької та Луганської областей, стояв на захисті незалежності та сувернітету, територіальної цілісності України.

Із початком повномасштабного вторгнення добровільно доєднався до лав ЗСУ. Вступив до 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, отримавши кваліфікацію стрільця-санітара.

«Тато був дуже чуйною та доброю людиною, мав багато друзів з усіх куточків України. Любив та цінував свою сім’ю. Він був опорою і справжнім другом. Завжди підтримував своїх побратимів та неодноразово рятував їм життя. Любив Україну, свою Батьківщину, рідну землю. Загибель тата – найбільша втрата в нашому житті, а ще найбільше розриває душу й серце той факт, що він не встиг побачити свою внучку, хоч і мав позивний – Дід», - поділилася спогадами донька Івана.

Похований воїн у рідному селі.
Спомин про Героя з Волині. Хоч і мав позивний «Дід», внучку так і не побачив

Вдома Героя чекали дружина, донька та син. Справжній воїн, відданий син своєї земні, найкращий чоловік та турботливий тато назавжди в серцях рідних та друзів.

Іван Шишко відзначений низкою державних нагород, зокрема орденом «За мужність».


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Теги: загиблі, війна
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