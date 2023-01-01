На Волині вшанували пам’ять Героя Сергія Олішкевича

На Волині вшанували пам’ять Героя Сергія Олішкевича
У Люб’язівському ліцеї на Волині відбувся урок пам’яті про загиблого Героя Сергія Олішкевича.

Про це повідомляє Нове життя.

У заході брали участь рідні захисника: дружина, донечка, синочок, сестра, брат з дружиною, однокласники, побратими.
На Волині вшанували пам’ять Героя Сергія Олішкевича

«Люди вважають, що падаюча зірка – це раптово обірване чиєсь життя. Так і зірка Сергія спалахнула на небосхилі, яскраво горіла його добрими вчинками, золотими руками, гідними подвигами та й погасла. Відійшовши в 35 років за межу Вічності, він залишив по собі вагомий слід, так і недоживши, недолюбивши», – повідомляють у ліцеї.

Нагадаємо, Сергій Олішкевич помер 9 листопада 2022 року від тяжких поранень, отриманих під час захисту незалежності та територіальної цілісності України.

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Теги: загиблі, війна
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