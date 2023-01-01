У Луцьку легковик врізався в автобус

У Луцьку легковик врізався в автобус
У Луцьку водій автомобіля Audi в'їхав в автобус. Патрульні склали на порушника протокол.

Про це у телеграмі інформує управління патрульної поліції Волинської області.

Автопригода сталася сьогодні, 10, листопада, близько 10:00 на перехресті вулиць Гордіюк та Ківерцівська.
У Луцьку легковик врізався в автобус

Патрульні встановили, що керманич легковика, рухаючись другорядною дорогою, не надав перевагу в русі автобусу, який їхав головною. Останній перевозив пасажирів, але, на щастя, все обійшлося, і ніхто з учасників події не постраждав.
У Луцьку легковик врізався в автобус

На водія-винуватця поліцейські склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

Нагадаємо, на проспекті Президента Грушевського у Луцьку зіткнулися автомобілі Ford та Citroen.

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Теги: ДТП, Луцьк
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