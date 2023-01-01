У мережу потрапило відео аварії у Луцьку

У мережу потрапило відео аварії у Луцьку
На проспекті Президента Грушевського у Луцьку зіткнулися автомобілі Ford та Citroen.

Відео аварії опублікував у фейсбуці департамент муніципальної варти Луцької міськради.

Камери відеоспостереження департаменту мунварти зафіксували ДТП на проспекті Президента Грушевського в обласному центрі Волині.

Водій автомобіля Ford не був достатньо обережним, внаслідок чого під час руху назад здійснив зіткнення з Citroen.



«Нагадуємо водіям про необхідність дотримання Правил дорожнього руху та безпечної дистанції до автомобіля, який рухається попереду», - зазначили у департаменті.

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Теги: ДТП, Луцьк
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