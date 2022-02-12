У Луцьку зіткнулись три автівки: постраждала 15-річна дівчина





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



22-річний житель Луцького району, керуючи автомобілем ВАЗ, зіткнувся із попутним автомобілем Citroen під керуванням 42-річного жителя Ковельського району, який зіткнувся Volkswagen Caddy за кермом якого перебував 28-річний лучанин.



Внаслідок ДТП постраждала 15-річна пасажирка автомобіля Citroen, її госпіталізували. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.



За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Автопригода трапилася учора, 8 листопада, по вулиці Глушець.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.22-річний житель Луцького району, керуючи автомобілем ВАЗ, зіткнувся із попутним автомобілем Citroen під керуванням 42-річного жителя Ковельського району, який зіткнувся Volkswagen Caddy за кермом якого перебував 28-річний лучанин.Внаслідок ДТП постраждала 15-річна пасажирка автомобіля Citroen, її госпіталізували. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Слідство триває.

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