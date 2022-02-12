У Луцьку зіткнулись три автівки: постраждала 15-річна дівчина

У Луцьку зіткнулись три автівки: постраждала 15-річна дівчина
Автопригода трапилася учора, 8 листопада, по вулиці Глушець.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

22-річний житель Луцького району, керуючи автомобілем ВАЗ, зіткнувся із попутним автомобілем Citroen під керуванням 42-річного жителя Ковельського району, який зіткнувся Volkswagen Caddy за кермом якого перебував 28-річний лучанин.

Внаслідок ДТП постраждала 15-річна пасажирка автомобіля Citroen, її госпіталізували. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.

За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.

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Теги: Луцьк, ДТП, автівки
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