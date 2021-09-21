Працівниця посольства України допомагала нелегалам з Азії потрапити до ЄС, – СБУ

Працівниця посольства України допомагала нелегалам з Азії потрапити до ЄС, – СБУ
СБУ викрила консулку України, яка «допомагала» нелегалам з «терористично ризикових» країн Азії переїхати до ЄС.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки спільно з Національною поліцією та у взаємодії з Міністерством закордонних справ України заблокувала канал нелегальної міграції до ЄС вихідців із країн підвищеного терористичного ризику.

У результаті комплексних заходів у Києві викрито другого секретаря з консульських та адміністративних питань Посольства України в одній із країн Центральної Азії, яка організувала міжнародний «трафік».

Перебуваючи на посаді в дипломатичній установі, вона за гроші пропонувала громадянам з декількох південноазійських держав незаконно виїхати до Євросоюзу транзитом через територію України.

Для цього посадовиця оформлювала своїм клієнтам візи для в’їзду до нашої держави як студентів українських закладів вищої освіти.

Вартість такої «послуги» становила до 3 тис. американських доларів з одного нелегала.

До незаконної діяльності фігурантка залучила двох іноземців. Вони підшукували клієнтів, домовлялися з ними про «умови поїздки» та передавали гроші організаторці схеми.

За наявними даними, «послугами» зловмисників скористалося до 900 вихідців з країн терористичного ризику.

Одержані «прибутки» консулка витрачала на придбання елітної нерухомості у центрі Києва та в Одесі.

Як встановило розслідування, посадовиця прийняла Присягу держслужбовця ще у 1995 році після закінчення інституту молоді у москві. Потім працювала у різних держустановах та приватних компаніях в Україні, а з 2007 року – в органах МЗС.

Під час обшуків у її помешканні в Києві правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи із доказами злочинних дій.
Працівниця посольства України допомагала нелегалам з Азії потрапити до ЄС, – СБУ

Наразі консульці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою).
Працівниця посольства України допомагала нелегалам з Азії потрапити до ЄС, – СБУ

Вирішуються питання про обрання фігурантці запобіжного заходу, відсторонення від займаної посади та накладення арешту на її майно. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та інших учасників протиправної схеми. Зловмисниці загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Крім того, планується оголошення у міжнародний розшук спільників фігурантки.

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Теги: консулка, нелегали, ЄС
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