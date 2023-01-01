Важкоатлет із Волині пішов добровольцем у ЗСУ

Важкоатлет із Волині пішов добровольцем у ЗСУ
Волинянин Володимир на псевдо «Кабан» – кулеметник роти вогневої підтримки Ковельського батальйону Волинської бригади тероборони.

Природа наділила чоловіка просто богатирськими параметрами: зріст 196-198 см, вага – 120-125 кг. Тож у юності Володимир активно займався важкою атлетикою, інформує 100 окрема бригада Територіальної оборони ЗСУ в телеграмі.

2017-го ковельчанин підписав трирічний контракт зі Збройними Силами України. Служив у 39 зенітно-ракетному полку, брав участь в АТО/ООС.

Повернувшися до цивільного життя чоловік працював у сфері торгівлі, та дізнавшись про широкомасштабне вторгнення – добровольцем поспішив до військкомату.
Важкоатлет із Волині пішов добровольцем у ЗСУ

Вже впродовж понад семи місяців Володимир та його бойові побратими дають прочухана ворогу за понад тисячу кілометрів від рідного Ковеля і рідної Волині.

«У мене не було позиції захищати тільки Волинь. Ми присягали обороняти Україну. Був наказ – без вагань вирушили на Схід. Перемога буде за нами! Вони, звісно, ще трохи порипаються – але врешті-решт таки будуть змушені підняти свої нікчемні лапки догори!» - певен військовий.

Нагадаємо, командир Волинської бригади тероборони, полковник Руслан Ткачук вручив бійцям 54 окремого батальйону 100 обр ТрО бригадні відзнаки «За оборону рідного краю» та медалі «За поранення» («За жертву крові в боях за волю України»).

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Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
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