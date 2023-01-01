Важкоатлет із Волині пішов добровольцем у ЗСУ

Волинянинна псевдо «Кабан» – кулеметник роти вогневої підтримки Ковельського батальйону Волинської бригади тероборони.Природа наділила чоловіка просто богатирськими параметрами: зріст 196-198 см, вага – 120-125 кг. Тож у юності Володимир активно займався важкою атлетикою, інформує 100 окрема бригада Територіальної оборони ЗСУ в телеграмі.2017-го ковельчанин підписав трирічний контракт зі Збройними Силами України. Служив у 39 зенітно-ракетному полку, брав участь в АТО/ООС.Повернувшися до цивільного життя чоловік працював у сфері торгівлі, та дізнавшись про широкомасштабне вторгнення – добровольцем поспішив до військкомату.Вже впродовж понад семи місяців Володимир та його бойові побратими дають прочухана ворогу за понад тисячу кілометрів від рідного Ковеля і рідної Волині.«У мене не було позиції захищати тільки Волинь. Ми присягали обороняти Україну. Був наказ – без вагань вирушили на Схід. Перемога буде за нами! Вони, звісно, ще трохи порипаються – але врешті-решт таки будуть змушені підняти свої нікчемні лапки догори!» - певен військовий.Нагадаємо, командир Волинської бригади тероборони, полковник54 окремого батальйону 100 обр ТрО бригадні відзнаки «За оборону рідного краю» та медалі «За поранення» («За жертву крові в боях за волю України»).