Сирський похвалив волинських воїнів за «бінго»: ефектне відео
Сьогодні, 11:32
Військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого влаштували своєрідне бінго, знищивши три ворожі бронемашини.
Про це у телеграмі повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.
«Князівські воїни зробили мінус три БМП-2 росіян! Якісно, чітко, ефектно! Молодці!» - зазначив Олександр Сирський.
Він також опублікував відео із результатами роботи волинських воїнів.
Нагадаємо, у мережі опублікували відео, які військовослужбовці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого нищать загарбників.
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Про це у телеграмі повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.
«Князівські воїни зробили мінус три БМП-2 росіян! Якісно, чітко, ефектно! Молодці!» - зазначив Олександр Сирський.
Він також опублікував відео із результатами роботи волинських воїнів.
Нагадаємо, у мережі опублікували відео, які військовослужбовці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого нищать загарбників.
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