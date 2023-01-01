Сирський похвалив волинських воїнів за «бінго»: ефектне відео





Про це у телеграмі повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.



«Князівські воїни зробили мінус три БМП-2 росіян! Якісно, чітко, ефектно! Молодці!» - зазначив Олександр Сирський.



Він також опублікував відео із результатами роботи волинських воїнів.







Нагадаємо, у мережі опублікували відео, які військовослужбовці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого нищать загарбників.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого влаштували своєрідне бінго, знищивши три ворожі бронемашини.Про це у телеграмі повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України«Князівські воїни зробили мінус три БМП-2 росіян! Якісно, чітко, ефектно! Молодці!» - зазначив Олександр Сирський.Він також опублікував відео із результатами роботи волинських воїнів.Нагадаємо, у мережі, які військовослужбовці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого нищать загарбників.

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