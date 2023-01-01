Сирський похвалив волинських воїнів за «бінго»: ефектне відео

Сирський похвалив волинських воїнів за «бінго»: ефектне відео
Військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого влаштували своєрідне бінго, знищивши три ворожі бронемашини.

Про це у телеграмі повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.

«Князівські воїни зробили мінус три БМП-2 росіян! Якісно, чітко, ефектно! Молодці!» - зазначив Олександр Сирський.

Він також опублікував відео із результатами роботи волинських воїнів.



Нагадаємо, у мережі опублікували відео, які військовослужбовці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого нищать загарбників.

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Теги: 14 бригада, Володимир, наближають перемогу
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