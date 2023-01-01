77 замовлень від військових: лучан кличуть плести маскувальні сітки для ЗСУ





Як розповіла виданню Інна Ніколайчук, допомога потрібна завжди. Станом на початок цього тижня, 6 листопада у волонтерів було 77 замовлень від військових, з них трішки більше, ніж 40 – це запити на осінні маскувальні сітки, інші замовлення вже на зиму, тобто потрібні білі сітки. Влітку, розповідає лучанка, вона та інші волонтери плели зелені сітки, щоб були схожі на відповідне середовище.



Також колір сітки відрізняється по напрямках: на Херсонському та Запорізькому, де територія степова, потрібні одні кольори, на Харківському – інші.



«Як тільки випаде сніг, всі сітки, які ми плели протягом року, потрібно буде замінити на білі. Замовлень від наших захисників дуже багато і потрібно їх виконувати вже. Ще ми недовиконували те, що замовили раніше, запити отримуємо від різних бригад, багато хто ще поки чекає сітки», – розповідає пані Інна.



В свою чергу військові не залишають волонтерів без зворотнього звʼязку, розповідає Інна Ніколайчук, захисники завжди скажуть, що підходить, а що потрібно покращувати.



Матеріал для сіток фінансують спонсори, проте у центрі також стоїть скринька, тож кожен лучанин може фінансово допомогти. В такий спосіб збирають на термінові покупки, які потрібні місцевим бригадам, в тому числі й на матеріали для маскувальних сіток.



Долучитися до плетіння маскувальних сіток в обласній бібліотеці для юнацтва можна з понеділка по п’ятницю, 09:00 до 19:00, а також в неділю, з 10:00 до 18:00.



Окрім цього, можна також долучитися до плетіння сіток у КП «Луцькводоканал» та КП «Луцьктепло».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У відділі мистецтв обласної бібліотеки для юнацтва у Луцьку на постійній основі плетуть маскувальні сітки для військових. Кажуть, потреба є постійно, тому закликають лучан долучитися.Як розповіла виданню ВСН волонтерка, допомога потрібна завжди. Станом на початок цього тижня, 6 листопада у волонтерів було 77 замовлень від військових, з них трішки більше, ніж 40 – це запити на осінні маскувальні сітки, інші замовлення вже на зиму, тобто потрібні білі сітки. Влітку, розповідає лучанка, вона та інші волонтери плели зелені сітки, щоб були схожі на відповідне середовище.Також колір сітки відрізняється по напрямках: на Херсонському та Запорізькому, де територія степова, потрібні одні кольори, на Харківському – інші.«Як тільки випаде сніг, всі сітки, які ми плели протягом року, потрібно буде замінити на білі. Замовлень від наших захисників дуже багато і потрібно їх виконувати вже. Ще ми недовиконували те, що замовили раніше, запити отримуємо від різних бригад, багато хто ще поки чекає сітки», – розповідає пані Інна.В свою чергу військові не залишають волонтерів без зворотнього звʼязку, розповідає Інна Ніколайчук, захисники завжди скажуть, що підходить, а що потрібно покращувати.Матеріал для сіток фінансують спонсори, проте у центрі також стоїть скринька, тож кожен лучанин може фінансово допомогти. В такий спосіб збирають на термінові покупки, які потрібні місцевим бригадам, в тому числі й на матеріали для маскувальних сіток.Долучитися до плетіння маскувальних сіток в обласній бібліотеці для юнацтва можна з понеділка по п’ятницю, 09:00 до 19:00, а також в неділю, з 10:00 до 18:00.Окрім цього, можна також долучитися до плетіння сіток у КП «Луцькводоканал» та КП «Луцьктепло».

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