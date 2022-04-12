Пневмонія та сепсис: лучанка звинувачує сімейну лікарку у недбалості та смерті бабусі

ЧОМУ ПОМЕРЛА БАБУСЯ?

ЩО КАЖЕ ЛІКАРКА ОЛЬГА ЛОБАЦЕВИЧ?

Лучанкана минулих вихідних поховала бабусю – 79-річну, яка померла у лікарні від пневмонії, зараження крові та ниркової недостатності. У смерті бабусі Сніжана винить сімейну лікарку луцького Центру первинної медичної допомоги №1Про це жінка розповіла«Моя бабуся була дуже активною людиною, планувала ремонт на балконі, купувала наряди, ще хотіла пошити сукню з оксамиту, доглядала своїх лежачих сусідів, до останнього сама себе обслуговувала. Ми щодня спілкувалися по телефону, вона завжди мені казала, що справляється сама і їй не потрібна допомога», - каже Сніжана.З її слів, стан здоров’я бабусі погіршився у четвер, 26 жовтня. Тоді вона поскаржилася онуці на біль в поясниці, казала, що, мабуть, потягнула спину, коли прала одяг.«Вона сама вставала, ходила, але через стресову ситуацію, яка сталася у нас в сім’ї, - через багато років до неї повернувся син, який потребує догляду, була трохи «розклеєна», - пригадує Сніжана Верезій.Жінка запідозрила недобре, коли самопочуття бабусі із кожним днем погіршувалося.«Сімейна лікарка Лобацевич була в бабусі, виписала їй заспокійливе, ліки для зняття болю в спині, але бабулі ставало щодня гірше. Я телефонувала до Ольги Іванівни, питала, що робити, вона казала, що бабусю треба підтримати, позитивно налаштовувати її. Десь вже на п’ятий день поганого самопочуття я приїхала відвідати бабусю, вона вставала вже з допомогою, їй було важко ходити. Лобацевич від мене трубку не брала. Сусіди теж дзвонили до сімейної лікарки, викликали швидку… В четвер, 2 листопада, бабуся сказала, що їй вже дуже погано. Я знову телефонувала до Лобацевич з проханням дати електронне направлення, щоб покласти бабусю в лікарню. Лікар сказала, що ніякого направлення давати не буде, у цьому немає необхідності, мовляв, займайтеся бабушкою і кинула трубку», - розповіла онука.З її слів, у п’ятницю, 3 листопада, о 5-ій ранку сусіди викликали швидку, оскільки бабуся вже погано говорила, тягнула мову, не піднімала праву руку і у неї були дуже набряклі ноги.«Коли я приїхала до бабусі, то почала знову дзвонити до Лобацевич і благати дати направлення на госпіталізацію. «Аллочка, тобі куди дати направлення – в гінекологію», - казала Лобацевич. Я при сусідах, соціальній працівниці неодноразово телефонувала сімейній лікарці, але вона трубку не брала. Тоді я викликала швидку і мало не на колінах просила, щоб її забрали до лікарні, можливо, у неї інсульт. Бригада швидкої таки завезла бабусю до лікарні… Електронного направлення я так і не дочекалась, його не було в п’ятницю і немає по сьогоднішній день», - каже Сніжана.«В приймальному відділенні їй зробили величезне обстеження. Ми зробили МТР голови, хребта, здали аналізи, зробили УЗД серця, кардіограму, її оглядав невролог, кардіолог, виключили все, навіть інсульт. Зробили рентген – у неї була пневмонія, її одразу підключили до апарату штучного дихання, бо сатурація була нульова… Бабуся зі мною до останнього розмовляла. Під ранок суботи вона померла. Патологоанатом в суботу дав мені заключення: запалення легень, що призвело до сепсису та ниркової недостатності. Легені вже фактично розклалися, через що і пішло зараження крові», - розповіла онука померлої Алли Григор.Лучанка впевнена, що якби сімейна лікарка Ольга Лобацевич дослухалася до її прохання госпіталізувати бабусю, вона б не померла.«Це невчасно надана кваліфікована медична допомога, невчасна госпіталізація… Я написала скаргу на Лобацевич в поліклініці. Вона вже давно на пенсії, це вже вік , всіх грошей не заробиш, хай йде на пенсію і дасть можливість працювати молодим лікарям, які зараз більше компетентні в лікуванні, аніж вона. Я хочу елементарного вибачення від Лобацевич та щоб вона пішла на заслужену пенсію», - каже Сніжана Верезій.Журналісти Інформаційного агентства ВолиньPost звернулися за коментарем до сімейної лікарки Центру первинної медичної допомоги №1 Ольги Лобацевич. Вона підтвердила, що Алла Григор багато років була її пацієнткою.«У вівторок, 31 жовтня, після 15-ої години я прийшла на виклик до Алли Георгіївни, вона скаржилася на болі спині. Згадую, вона казала, що підвищився тиск, тому що стрес був – привезли з лікарні сина, кинули вдома… Послухала її, температури не було, хрипів не було, тиску вже не було. Але з тим, що у неї є гіпертонічна хвороба, я їй приписала препарат, який понижує тиск і м’язовий спазм. Щоб не нервувалася, я дала їй «Есциталопрам» - такий трохи антидепресант, і «Тізалуд» при болісних спазмах м'язів … В середу подзвонила у мій неробочий час її внучка, я трубку підняла, пояснила, їй, що причин для госпіталізації немає, бо їх дійсно не було. Кажу внучці, щоб приділила більше уваги бабусі…А в п’ятницю у першій половині дня у мене був прийом, до мене дзвонила Сніжана, просила дати направлення, бо бабусі погано. Я подумала, що, може, то тромбоз легеневої артерії, який може давати такі болі в спину. І ми дали електронне направлення на госпіталізацію в неврологічне відділення о 12:09, відправили його на той номер телефону, який вказаний під час укладання декларації. Це, мабуть, на Аллин телефон направлення», - розповіла лікар.Ольга Лобацевич наголосила, що не вважає за потрібне виправдовуватися у цій ситуації.«У нас така робота, що ми чи не щодня стикаємось зі смертю. Я шокована цим всім, цими гадостями, що в інтернеті пишуть, та її погрозами (Сніжани, - авт.)», - зауважила медик.