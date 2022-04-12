Пневмонія та сепсис: лучанка звинувачує сімейну лікарку у недбалості та смерті бабусі
Сьогодні, 11:45
Лучанка Сніжана Верезій на минулих вихідних поховала бабусю – 79-річну Аллу Григор, яка померла у лікарні від пневмонії, зараження крові та ниркової недостатності. У смерті бабусі Сніжана винить сімейну лікарку луцького Центру первинної медичної допомоги №1 Ольгу Лобацевич.
Про це жінка розповіла Інформаційному агентству ВолиньPost.
«Моя бабуся була дуже активною людиною, планувала ремонт на балконі, купувала наряди, ще хотіла пошити сукню з оксамиту, доглядала своїх лежачих сусідів, до останнього сама себе обслуговувала. Ми щодня спілкувалися по телефону, вона завжди мені казала, що справляється сама і їй не потрібна допомога», - каже Сніжана.
З її слів, стан здоров’я бабусі погіршився у четвер, 26 жовтня. Тоді вона поскаржилася онуці на біль в поясниці, казала, що, мабуть, потягнула спину, коли прала одяг.
«Вона сама вставала, ходила, але через стресову ситуацію, яка сталася у нас в сім’ї, - через багато років до неї повернувся син, який потребує догляду, була трохи «розклеєна», - пригадує Сніжана Верезій.
Жінка запідозрила недобре, коли самопочуття бабусі із кожним днем погіршувалося.
«Сімейна лікарка Лобацевич була в бабусі, виписала їй заспокійливе, ліки для зняття болю в спині, але бабулі ставало щодня гірше. Я телефонувала до Ольги Іванівни, питала, що робити, вона казала, що бабусю треба підтримати, позитивно налаштовувати її. Десь вже на п’ятий день поганого самопочуття я приїхала відвідати бабусю, вона вставала вже з допомогою, їй було важко ходити. Лобацевич від мене трубку не брала. Сусіди теж дзвонили до сімейної лікарки, викликали швидку… В четвер, 2 листопада, бабуся сказала, що їй вже дуже погано. Я знову телефонувала до Лобацевич з проханням дати електронне направлення, щоб покласти бабусю в лікарню. Лікар сказала, що ніякого направлення давати не буде, у цьому немає необхідності, мовляв, займайтеся бабушкою і кинула трубку», - розповіла онука.
З її слів, у п’ятницю, 3 листопада, о 5-ій ранку сусіди викликали швидку, оскільки бабуся вже погано говорила, тягнула мову, не піднімала праву руку і у неї були дуже набряклі ноги.
«Коли я приїхала до бабусі, то почала знову дзвонити до Лобацевич і благати дати направлення на госпіталізацію. «Аллочка, тобі куди дати направлення – в гінекологію», - казала Лобацевич. Я при сусідах, соціальній працівниці неодноразово телефонувала сімейній лікарці, але вона трубку не брала. Тоді я викликала швидку і мало не на колінах просила, щоб її забрали до лікарні, можливо, у неї інсульт. Бригада швидкої таки завезла бабусю до лікарні… Електронного направлення я так і не дочекалась, його не було в п’ятницю і немає по сьогоднішній день», - каже Сніжана.
«В приймальному відділенні їй зробили величезне обстеження. Ми зробили МТР голови, хребта, здали аналізи, зробили УЗД серця, кардіограму, її оглядав невролог, кардіолог, виключили все, навіть інсульт. Зробили рентген – у неї була пневмонія, її одразу підключили до апарату штучного дихання, бо сатурація була нульова… Бабуся зі мною до останнього розмовляла. Під ранок суботи вона померла. Патологоанатом в суботу дав мені заключення: запалення легень, що призвело до сепсису та ниркової недостатності. Легені вже фактично розклалися, через що і пішло зараження крові», - розповіла онука померлої Алли Григор.
Лучанка впевнена, що якби сімейна лікарка Ольга Лобацевич дослухалася до її прохання госпіталізувати бабусю, вона б не померла.
«Це невчасно надана кваліфікована медична допомога, невчасна госпіталізація… Я написала скаргу на Лобацевич в поліклініці. Вона вже давно на пенсії, це вже вік , всіх грошей не заробиш, хай йде на пенсію і дасть можливість працювати молодим лікарям, які зараз більше компетентні в лікуванні, аніж вона. Я хочу елементарного вибачення від Лобацевич та щоб вона пішла на заслужену пенсію», - каже Сніжана Верезій.
Журналісти Інформаційного агентства ВолиньPost звернулися за коментарем до сімейної лікарки Центру первинної медичної допомоги №1 Ольги Лобацевич. Вона підтвердила, що Алла Григор багато років була її пацієнткою.
«У вівторок, 31 жовтня, після 15-ої години я прийшла на виклик до Алли Георгіївни, вона скаржилася на болі спині. Згадую, вона казала, що підвищився тиск, тому що стрес був – привезли з лікарні сина, кинули вдома… Послухала її, температури не було, хрипів не було, тиску вже не було. Але з тим, що у неї є гіпертонічна хвороба, я їй приписала препарат, який понижує тиск і м’язовий спазм. Щоб не нервувалася, я дала їй «Есциталопрам» - такий трохи антидепресант, і «Тізалуд» при болісних спазмах м'язів … В середу подзвонила у мій неробочий час її внучка, я трубку підняла, пояснила, їй, що причин для госпіталізації немає, бо їх дійсно не було. Кажу внучці, щоб приділила більше уваги бабусі…
А в п’ятницю у першій половині дня у мене був прийом, до мене дзвонила Сніжана, просила дати направлення, бо бабусі погано. Я подумала, що, може, то тромбоз легеневої артерії, який може давати такі болі в спину. І ми дали електронне направлення на госпіталізацію в неврологічне відділення о 12:09, відправили його на той номер телефону, який вказаний під час укладання декларації. Це, мабуть, на Аллин телефон направлення», - розповіла лікар.
Ольга Лобацевич наголосила, що не вважає за потрібне виправдовуватися у цій ситуації.
«У нас така робота, що ми чи не щодня стикаємось зі смертю. Я шокована цим всім, цими гадостями, що в інтернеті пишуть, та її погрозами (Сніжани, - авт.)», - зауважила медик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це жінка розповіла Інформаційному агентству ВолиньPost.
«Моя бабуся була дуже активною людиною, планувала ремонт на балконі, купувала наряди, ще хотіла пошити сукню з оксамиту, доглядала своїх лежачих сусідів, до останнього сама себе обслуговувала. Ми щодня спілкувалися по телефону, вона завжди мені казала, що справляється сама і їй не потрібна допомога», - каже Сніжана.
З її слів, стан здоров’я бабусі погіршився у четвер, 26 жовтня. Тоді вона поскаржилася онуці на біль в поясниці, казала, що, мабуть, потягнула спину, коли прала одяг.
«Вона сама вставала, ходила, але через стресову ситуацію, яка сталася у нас в сім’ї, - через багато років до неї повернувся син, який потребує догляду, була трохи «розклеєна», - пригадує Сніжана Верезій.
Жінка запідозрила недобре, коли самопочуття бабусі із кожним днем погіршувалося.
«Сімейна лікарка Лобацевич була в бабусі, виписала їй заспокійливе, ліки для зняття болю в спині, але бабулі ставало щодня гірше. Я телефонувала до Ольги Іванівни, питала, що робити, вона казала, що бабусю треба підтримати, позитивно налаштовувати її. Десь вже на п’ятий день поганого самопочуття я приїхала відвідати бабусю, вона вставала вже з допомогою, їй було важко ходити. Лобацевич від мене трубку не брала. Сусіди теж дзвонили до сімейної лікарки, викликали швидку… В четвер, 2 листопада, бабуся сказала, що їй вже дуже погано. Я знову телефонувала до Лобацевич з проханням дати електронне направлення, щоб покласти бабусю в лікарню. Лікар сказала, що ніякого направлення давати не буде, у цьому немає необхідності, мовляв, займайтеся бабушкою і кинула трубку», - розповіла онука.
З її слів, у п’ятницю, 3 листопада, о 5-ій ранку сусіди викликали швидку, оскільки бабуся вже погано говорила, тягнула мову, не піднімала праву руку і у неї були дуже набряклі ноги.
«Коли я приїхала до бабусі, то почала знову дзвонити до Лобацевич і благати дати направлення на госпіталізацію. «Аллочка, тобі куди дати направлення – в гінекологію», - казала Лобацевич. Я при сусідах, соціальній працівниці неодноразово телефонувала сімейній лікарці, але вона трубку не брала. Тоді я викликала швидку і мало не на колінах просила, щоб її забрали до лікарні, можливо, у неї інсульт. Бригада швидкої таки завезла бабусю до лікарні… Електронного направлення я так і не дочекалась, його не було в п’ятницю і немає по сьогоднішній день», - каже Сніжана.
ЧОМУ ПОМЕРЛА БАБУСЯ?
«В приймальному відділенні їй зробили величезне обстеження. Ми зробили МТР голови, хребта, здали аналізи, зробили УЗД серця, кардіограму, її оглядав невролог, кардіолог, виключили все, навіть інсульт. Зробили рентген – у неї була пневмонія, її одразу підключили до апарату штучного дихання, бо сатурація була нульова… Бабуся зі мною до останнього розмовляла. Під ранок суботи вона померла. Патологоанатом в суботу дав мені заключення: запалення легень, що призвело до сепсису та ниркової недостатності. Легені вже фактично розклалися, через що і пішло зараження крові», - розповіла онука померлої Алли Григор.
Лучанка впевнена, що якби сімейна лікарка Ольга Лобацевич дослухалася до її прохання госпіталізувати бабусю, вона б не померла.
«Це невчасно надана кваліфікована медична допомога, невчасна госпіталізація… Я написала скаргу на Лобацевич в поліклініці. Вона вже давно на пенсії, це вже вік , всіх грошей не заробиш, хай йде на пенсію і дасть можливість працювати молодим лікарям, які зараз більше компетентні в лікуванні, аніж вона. Я хочу елементарного вибачення від Лобацевич та щоб вона пішла на заслужену пенсію», - каже Сніжана Верезій.
ЩО КАЖЕ ЛІКАРКА ОЛЬГА ЛОБАЦЕВИЧ?
Журналісти Інформаційного агентства ВолиньPost звернулися за коментарем до сімейної лікарки Центру первинної медичної допомоги №1 Ольги Лобацевич. Вона підтвердила, що Алла Григор багато років була її пацієнткою.
«У вівторок, 31 жовтня, після 15-ої години я прийшла на виклик до Алли Георгіївни, вона скаржилася на болі спині. Згадую, вона казала, що підвищився тиск, тому що стрес був – привезли з лікарні сина, кинули вдома… Послухала її, температури не було, хрипів не було, тиску вже не було. Але з тим, що у неї є гіпертонічна хвороба, я їй приписала препарат, який понижує тиск і м’язовий спазм. Щоб не нервувалася, я дала їй «Есциталопрам» - такий трохи антидепресант, і «Тізалуд» при болісних спазмах м'язів … В середу подзвонила у мій неробочий час її внучка, я трубку підняла, пояснила, їй, що причин для госпіталізації немає, бо їх дійсно не було. Кажу внучці, щоб приділила більше уваги бабусі…
А в п’ятницю у першій половині дня у мене був прийом, до мене дзвонила Сніжана, просила дати направлення, бо бабусі погано. Я подумала, що, може, то тромбоз легеневої артерії, який може давати такі болі в спину. І ми дали електронне направлення на госпіталізацію в неврологічне відділення о 12:09, відправили його на той номер телефону, який вказаний під час укладання декларації. Це, мабуть, на Аллин телефон направлення», - розповіла лікар.
Ольга Лобацевич наголосила, що не вважає за потрібне виправдовуватися у цій ситуації.
«У нас така робота, що ми чи не щодня стикаємось зі смертю. Я шокована цим всім, цими гадостями, що в інтернеті пишуть, та її погрозами (Сніжани, - авт.)», - зауважила медик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Забравши у громад військовий ПДФО, парламент позбавив їх можливості допомагати захисникам, – Кличко
Сьогодні, 12:06
Пневмонія та сепсис: лучанка звинувачує сімейну лікарку у недбалості та смерті бабусі
Сьогодні, 11:45
Сирський похвалив волинських воїнів за «бінго»: ефектне відео
Сьогодні, 11:32
Важкоатлет із Волині пішов добровольцем у ЗСУ
Сьогодні, 11:13