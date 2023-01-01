Забравши у громад військовий ПДФО, парламент позбавив їх можливості допомагати захисникам, – Кличко

Рішення парламенту про вилучення військового ПДФО з місцевих бюджетів фактично позбавить громади можливості допомагати військовим. Це рішення особливо вдарить по невеликих населених пунктах.Про це заявив мер Києва«Парламент фактично позбавив місцеву владу можливості допомагати Збройним силам і спрямовувати кошти з бюджетів міст нашим захисникам. Забравши у міст і селищ військовий ПДФО (ще й заднім числом), Верховна рада, уряд демонструють, що центральна влада не впоралася з фінансуванням армії. І тепер намагається перекласти це на місцеве самоврядування. Це рішення особливо вдарить по невеликих містах і містечках, де військовий ПДФО становив значну частину бюджету», - заявив Віталій Кличко.Мер Києва зазначив, що всі міста й так платять в Держбюджет 40% ПДФО своїх громад, а Київ - 60%. Крім того, за його словами, всі міста також додатково спрямовують на допомогу захисникам кошти з бюджетів громад.При цьому Віталій Кличко наголосив, що місцева влада й надалі повинна турбуватися про мешканців громад і допомагати захисникам.«Ми повинні й робити все для допомоги ЗСУ, й не допустити занепаду в наших містах, містечках та селищах», - підкреслив Кличко.Раніше повідомлялося, що Асоціація міст України, яку очолює Віталій Кличко, звернулись до центральної влади щодо збереження «військового» ПДФО у місцевих бюджетах та загалом 64% ПДФО.Вилучення у громад частини податку на доходи фізичних осіб зруйнує систему оборони країни, йшлося у зверненні АМУ.