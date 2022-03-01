Ноухау корупціонерів: митник отримав хабар у стакані для кави

Нацполіція затримала посадовця Державної митної служби, який отримав хабар обсягом 40 тисяч доларів у стакані для кави – за вивезення за кордон.Про це повідомляє в телеграмі пресслужба Нацполіції.Заступник директора департаменту за 2 000 доларів США винагороди організовував так званий «зелений коридор» під час проходження митного контролю.Затримали його одразу після отримання неправомірної вигоди. Гроші були заховані у кавовий паперовий стакан.Тривають подальші слідчі дії для встановлення кола посадовців, які можуть бути причетні до корупційної схеми. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює ДБР.Нагадаємо, колишня директорка Луцького кооперативного коледжуяк компенсацію за перебування під слідством.