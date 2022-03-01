Ноухау корупціонерів: митник отримав хабар у стакані для кави
Сьогодні, 12:17
Нацполіція затримала посадовця Державної митної служби, який отримав хабар обсягом 40 тисяч доларів у стакані для кави – за вивезення за кордон.
Про це повідомляє в телеграмі пресслужба Нацполіції.
Заступник директора департаменту за 2 000 доларів США винагороди організовував так званий «зелений коридор» під час проходження митного контролю.
Затримали його одразу після отримання неправомірної вигоди. Гроші були заховані у кавовий паперовий стакан.
Тривають подальші слідчі дії для встановлення кола посадовців, які можуть бути причетні до корупційної схеми. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює ДБР.
Нагадаємо, колишня директорка Луцького кооперативного коледжу Наталія Стрільчук відсудила понад 450 тисяч гривень як компенсацію за перебування під слідством.
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Про це повідомляє в телеграмі пресслужба Нацполіції.
Заступник директора департаменту за 2 000 доларів США винагороди організовував так званий «зелений коридор» під час проходження митного контролю.
Затримали його одразу після отримання неправомірної вигоди. Гроші були заховані у кавовий паперовий стакан.
Тривають подальші слідчі дії для встановлення кола посадовців, які можуть бути причетні до корупційної схеми. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює ДБР.
Нагадаємо, колишня директорка Луцького кооперативного коледжу Наталія Стрільчук відсудила понад 450 тисяч гривень як компенсацію за перебування під слідством.
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