Ноухау корупціонерів: митник отримав хабар у стакані для кави

Ноухау корупціонерів: митник отримав хабар у стакані для кави
Нацполіція затримала посадовця Державної митної служби, який отримав хабар обсягом 40 тисяч доларів у стакані для кави – за вивезення за кордон.

Про це повідомляє в телеграмі пресслужба Нацполіції.

Заступник директора департаменту за 2 000 доларів США винагороди організовував так званий «зелений коридор» під час проходження митного контролю.

Затримали його одразу після отримання неправомірної вигоди. Гроші були заховані у кавовий паперовий стакан.

Тривають подальші слідчі дії для встановлення кола посадовців, які можуть бути причетні до корупційної схеми. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює ДБР.



Нагадаємо, колишня директорка Луцького кооперативного коледжу Наталія Стрільчук відсудила понад 450 тисяч гривень як компенсацію за перебування під слідством.

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Теги: хабар, Україна
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