Посмертні нагороди Героїв на Волині вручили родинам

посмертні нагороди родинам полеглих Героїв.



Про це у фейсбуці повідомляє Володимирська міськрада.



Начальник Володимир-Волинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковник Валентин Корнієнко вручив дружині та сину полеглого майора Олега Митошопа орден Богдана Хмельницького III ступеня, а рідним бійців Андрія Сапіги, Віктора Музичука, Олександра Гнатюка, Дмитра Савицького та Артура Омельчука – відзнаки «За мужність» III ступеня.







Міський голова Ігор Пальонка, депутатський корпус та усі присутні на сесії схилили голови, вшановуючи загиблих Героїв під час хвилини мовчання.



Довідково:



51-річний Олег Митошоп пройшов гарт війною іще під час мобілізації до війська у 2014 році, витримавши не один пекельний бій. У січні 2020 року він знову повернувся до лав ЗСУ, підписавши контракт. Загинув майор 25 листопада на Харківщині від вибухового предмета, на який наїхав автомобіль, у якому він перебував із побратимами. Від отриманих травм Олег Митошоп помер на місці. У чоловіка залишилась дружина та двоє синів.



Андрій Сапіга був мобілізований до лав ЗСУ у березні 2022 року й упродовж останніх місяців боронив територіальну цілісність України на передовій. Загинув 40-річний Герой 20 вересня під час виконання бойового завдання на Харківщині. У нього залишилися дружина та троє дітей.



Віктор Музичук працював вихователем та вчителем історії у ліцеї «Центр освіти». Захищати рідну землю від ворога боєць розпочав у серпні 2022 року. Не роздумуючи став до лав збройних сил, отримавши повістку про мобілізацію. Його життя обірвалось внаслідок ворожого обстрілу на Харківщині. У загиблого сержанта, якому тепер навіки 45 років, залишились батьки, брат та син.



31-річний молодший сержант Олександр Гнатюк служив у лавах ЗСУ з 2011 року, і від початку російсько-української війни у 2014 році мужньо обороняв Україну від ворога. Звільнившись зі збройних сил у 2018, знову повернувся до війська у 2020 році. Життя Олександра обірвалось 13 березня 2023 року на Харківщині. У молодого чоловіка залишились батьки та сестра.



37-річний Дмитро Савицький з березня 2022 року виконував свій громадянський та солдатський обов’язок, мужньо обороняючи рідну землю від рашистів. Загинув Герой 17 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання зі знешкодження сил противника у боях на Харківщині.



30-річний житель села Підгайці Артур Омельчук був старшим механіком-водієм-гранатометником зенітного ракетного взводу зенітно-ракетної батареї зенітного ракето-артилерійського дивізіону. Загинув восени 2022 року. У чоловіка залишилась донька, дружина та мама.



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