Повідомили про підозру офіцеру, який подарував гранати помічнику Залужного
Сьогодні, 12:50
Працівники ДБР повідомили про підозру офіцеру з Апарату помічників Головнокомандувача ЗС України, який подарував гранати загиблому колезі Геннадію Частякову.
Про це повідомили у пресслужбі Державного Бюро Розслідувань.
Встановлено, що офіцер набув без відповідного на це дозволу 8 ручних універсальних наступально-оборонних гранат «DM 51A2» та приніс їх до свого службового кабінету. Згодом він упакував шість з них у подарунковий дерев’яний ящик та поклав туди пляшку міцного алкоголю. Цей ящик він подарував військовослужбовцю Геннадію Частякову з нагоди його дня народження. Цими діями офіцер фактично вчинив збут вибухових пристроїв.
Ще дві гранати він продовжив зберігати у шафі свого робочого кабінету, де вони були вилучені працівниками правоохоронних органів.
Офіцеру повідомлено про підозру у придбанні, зберіганні, носінні та збуті вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).
Санкція статті передбачає позбавлення волі до 7 років.
Нагадаємо, що 6 листопада 2023 року під час розпакування подарунка відбувся підрив гранати, у результаті чого Геннадій Частяков загинув. Наступного дня Офіс Генерального прокурора визначив підслідність у цьому кримінальному провадженні за Державним бюро розслідувань.
Досудове слідство триває, працівники Бюро встановлюють усі факти, пов’язані з трагічною подією та поки не відкидають жодну з версій.
Зокрема:
нещасний випадок в результаті необережного поводження з боєприпасами;
вбивство на замовлення спецслужб рф;
вбивство на ґрунті неприязних відносин;
спроба вбивства спецслужбами рф іншого офіцера Апарату Головнокомандувача ЗС України.
Водночас нещасний випадок в результаті необережного поводження з боєприпасами працівники ДБР вважають головною версією причини загибелі помічника Головнокомандувача ЗС України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Державного Бюро Розслідувань.
Встановлено, що офіцер набув без відповідного на це дозволу 8 ручних універсальних наступально-оборонних гранат «DM 51A2» та приніс їх до свого службового кабінету. Згодом він упакував шість з них у подарунковий дерев’яний ящик та поклав туди пляшку міцного алкоголю. Цей ящик він подарував військовослужбовцю Геннадію Частякову з нагоди його дня народження. Цими діями офіцер фактично вчинив збут вибухових пристроїв.
Ще дві гранати він продовжив зберігати у шафі свого робочого кабінету, де вони були вилучені працівниками правоохоронних органів.
Офіцеру повідомлено про підозру у придбанні, зберіганні, носінні та збуті вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).
Санкція статті передбачає позбавлення волі до 7 років.
Нагадаємо, що 6 листопада 2023 року під час розпакування подарунка відбувся підрив гранати, у результаті чого Геннадій Частяков загинув. Наступного дня Офіс Генерального прокурора визначив підслідність у цьому кримінальному провадженні за Державним бюро розслідувань.
Досудове слідство триває, працівники Бюро встановлюють усі факти, пов’язані з трагічною подією та поки не відкидають жодну з версій.
Зокрема:
нещасний випадок в результаті необережного поводження з боєприпасами;
вбивство на замовлення спецслужб рф;
вбивство на ґрунті неприязних відносин;
спроба вбивства спецслужбами рф іншого офіцера Апарату Головнокомандувача ЗС України.
Водночас нещасний випадок в результаті необережного поводження з боєприпасами працівники ДБР вважають головною версією причини загибелі помічника Головнокомандувача ЗС України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Повідомили про підозру офіцеру, який подарував гранати помічнику Залужного
Сьогодні, 12:50
Посмертні нагороди Героїв на Волині вручили родинам
Сьогодні, 12:35
Патрульні в Луцьку врятували безпорадну бабусю
Сьогодні, 12:25
Ноухау корупціонерів: митник отримав хабар у стакані для кави
Сьогодні, 12:17