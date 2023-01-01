Повідомили про підозру офіцеру, який подарував гранати помічнику Залужного

Геннадію Частякову.



Про це



Встановлено, що офіцер набув без відповідного на це дозволу 8 ручних універсальних наступально-оборонних гранат «DM 51A2» та приніс їх до свого службового кабінету. Згодом він упакував шість з них у подарунковий дерев’яний ящик та поклав туди пляшку міцного алкоголю. Цей ящик він подарував військовослужбовцю Геннадію Частякову з нагоди його дня народження. Цими діями офіцер фактично вчинив збут вибухових пристроїв.



Ще дві гранати він продовжив зберігати у шафі свого робочого кабінету, де вони були вилучені працівниками правоохоронних органів.



Офіцеру повідомлено про підозру у придбанні, зберіганні, носінні та збуті вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).



Санкція статті передбачає позбавлення волі до 7 років.



Нагадаємо, що 6 листопада 2023 року під час розпакування подарунка відбувся підрив гранати, у результаті чого



Досудове слідство триває, працівники Бюро встановлюють усі факти, пов’язані з трагічною подією та поки



Зокрема:



нещасний випадок в результаті необережного поводження з боєприпасами;



вбивство на замовлення спецслужб рф;



вбивство на ґрунті неприязних відносин;



спроба вбивства спецслужбами рф іншого офіцера Апарату Головнокомандувача ЗС України.



Водночас нещасний випадок в результаті необережного поводження з боєприпасами працівники ДБР вважають головною версією причини загибелі помічника Головнокомандувача ЗС України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівники ДБР повідомили про підозру офіцеру з Апарату помічників Головнокомандувача ЗС України, який подарував гранати загиблому колезіПро це повідомили у пресслужбі Державного Бюро Розслідувань.Встановлено, що офіцер набув без відповідного на це дозволу 8 ручних універсальних наступально-оборонних гранат «DM 51A2» та приніс їх до свого службового кабінету. Згодом він упакував шість з них у подарунковий дерев’яний ящик та поклав туди пляшку міцного алкоголю. Цей ящик він подарував військовослужбовцю Геннадію Частякову з нагоди його дня народження. Цими діями офіцер фактично вчинив збут вибухових пристроїв.Ще дві гранати він продовжив зберігати у шафі свого робочого кабінету, де вони були вилучені працівниками правоохоронних органів.Офіцеру повідомлено про підозру у придбанні, зберіганні, носінні та збуті вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).Санкція статті передбачає позбавлення волі до 7 років.Нагадаємо, що 6 листопада 2023 року під час розпакування подарунка відбувся підрив гранати, у результаті чого Геннадій Частяков загинув . Наступного дня Офіс Генерального прокурора визначив підслідність у цьому кримінальному провадженні за Державним бюро розслідувань.Досудове слідство триває, працівники Бюро встановлюють усі факти, пов’язані з трагічною подією та поки не відкидають жодну з версій нещасний випадок в результаті необережного поводження з боєприпасами;вбивство на замовлення спецслужб рф;вбивство на ґрунті неприязних відносин;спроба вбивства спецслужбами рф іншого офіцера Апарату Головнокомандувача ЗС України.Водночас нещасний випадок в результаті необережного поводження з боєприпасами працівники ДБР вважають головною версією причини загибелі помічника Головнокомандувача ЗС України.

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