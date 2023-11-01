Росія штурмує Авдіївку з трьох напрямків: кидає в бій піхоту і багато дронів, – НГУ

Росія штурмує Авдіївку з трьох напрямків: кидає в бій піхоту і багато дронів, – НГУ
Російські окупаційні війська продовжують спроби оточити Авдіївку Донецької області, урізноманітнюючи тактику: противник в рази збільшив використання безпілотників.

Про це повідомив речник Нацгвардії Руслан Музичук в ефірі національного телемарафону, пише Українська правда.

Музичук зазначив, що одним з найскладніших залишається Авдіївський напрямок. Армія рф продовжує спроби оточити місто. Минулої доби Сили оборони відбили там понад 10 атак ворога.

"Ми бачимо як тривалий обороняється Авдіївка. У першу чергу тут вже давно були побудовані досить непогані укріплення, фортифікаційні споруди й, скажімо так, ешелонована оборона, яка дає змогу нашим Силам оборони, попри численні атаки, утримувати це місто", - йдеться в повідомленні.

Музичук додав, що тактика, яку застосовує ворог по Авдіївці - досить різноманітна, і місто штурмують з трьох напрямків.

Речник розповів, що і через погодні умови, і через те, що було завдано досить велике вогневе ураження бронетехніці ворога, українські підрозділи зауважують, що окупанти використовують більше піхотних груп і велику кількість БПЛА.

Музичук зазначив, що нацгвардійці досить ефективно використовують дрони. Разом з тим, за останні місяці використання дронів противником зросло кратно, що є також загрозою з боку військ противника.

"Сили противника використовують більше піхоти, більшою мірою навіть без бронетехніки у порівняні із попередніми тижнями, коли для штурму використовували колони техніки. І навіть тоді вона знищувалась ще на підході або під час висування, не даючи піхоті ворога розгортатися в бойові порядки атаки", - сказав Музичук.

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Теги: Авдіївка, штурми
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