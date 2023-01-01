Відремонтували приміщення відділення патанатомії у Луцьку

Капітально відремонтували приміщення відділення патанатомії Медичного об’єднання Луцької міської територіальної громади.Будівля та приміщення, яке нам передали, потребували ремонту. Треба було зробити гідроізоляцію фундаменту та замінити систему вентиляції. Застарілим було й обладнання, пише у фейсбуці мер ЛуцькаУ приміщенні відремонтували покрівлю, облаштували пандуси, замінили освітлення та оновили обладнання. Тепер секційні дослідження з метою встановлення причини смерті спеціалісти проводять у достойних умовах.Приміщення, де в померлих проводять розтин, дослідження причин та обставин смерті, гістологічні дослідження, як в померлих, так і живих, повинно мати охайний вигляд. Тут величезна кількість сучасного обладнання, яке дає можливість в оперативному режимі провести різноманітні дослідження.Також патанатомічне відділення у своєму складі має власну гістологічну лабораторію з унікальним для Волині обладнанням для проведення морфо-гістологічних досліджень біопсійного та операційного матеріалу з використанням гістохімічних методик фарбування.Нагадаємо, у Луцькуна проспекті Волі. Майстри підрядної фірми обдирають стару фарбу й штукатурку для подальшого відновлення.