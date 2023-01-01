Відремонтували приміщення відділення патанатомії у Луцьку

Відремонтували приміщення відділення патанатомії у Луцьку
Капітально відремонтували приміщення відділення патанатомії Медичного об’єднання Луцької міської територіальної громади.

Будівля та приміщення, яке нам передали, потребували ремонту. Треба було зробити гідроізоляцію фундаменту та замінити систему вентиляції. Застарілим було й обладнання, пише у фейсбуці мер Луцька Ігор Поліщук.

У приміщенні відремонтували покрівлю, облаштували пандуси, замінили освітлення та оновили обладнання. Тепер секційні дослідження з метою встановлення причини смерті спеціалісти проводять у достойних умовах.

Приміщення, де в померлих проводять розтин, дослідження причин та обставин смерті, гістологічні дослідження, як в померлих, так і живих, повинно мати охайний вигляд. Тут величезна кількість сучасного обладнання, яке дає можливість в оперативному режимі провести різноманітні дослідження.

Також патанатомічне відділення у своєму складі має власну гістологічну лабораторію з унікальним для Волині обладнанням для проведення морфо-гістологічних досліджень біопсійного та операційного матеріалу з використанням гістохімічних методик фарбування.



Нагадаємо, у Луцьку ремонтують аварійні балкони на проспекті Волі. Майстри підрядної фірми обдирають стару фарбу й штукатурку для подальшого відновлення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ремонт, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пневмонія та сепсис: лучанка звинувачує сімейну лікарку у недбалості та смерті бабусі
Кози на дахах гаражів, щурі та нереальний сморід: лучанка скаржиться на сусіда
Тубус від артснаряду, що успішно «прилетів» по ворогу, продають на благодійному аукціоні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Тільки лахміття летіло»: як волинські мінометники полювали на ворожих снайперів
Сьогодні, 13:57
ДКП «Луцьктепло» провело нарахування за постачання теплової енергії та гарячої води у жовтні 2023 року
Сьогодні, 13:44
Відремонтували приміщення відділення патанатомії у Луцьку
Сьогодні, 13:26
Росія штурмує Авдіївку з трьох напрямків: кидає в бій піхоту і багато дронів, – НГУ
Сьогодні, 13:10
Повідомили про підозру офіцеру, який подарував гранати помічнику Залужного
Сьогодні, 12:50
Схожі новини
Оновили будівлю Поліського лісового офісу Оновили будівлю Поліського лісового офісу
07 листопад, 07:18
Мерія: якби не ремонт, то будинок панахиди в Луцьку міг розвалитися Мерія: якби не ремонт, то будинок панахиди в Луцьку міг розвалитися
01 листопад, 15:04
У Луцьку тимчасово обмежили рух вулицею Наливайка У Луцьку тимчасово обмежили рух вулицею Наливайка
01 листопад, 07:32
Ремонт кільця на проспекті Грушевського у Луцьку: що кажуть водії. ВІДЕО Ремонт кільця на проспекті Грушевського у Луцьку: що кажуть водії. ВІДЕО
28 вересень, 21:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку жінка хотіла замалювати паркувальне місце для осіб з інвалідністю
Сьогодні, 14:41
 0
Орден замість пораненого воїна з Волині отримала його мама
Сьогодні, 14:32
 0
Рада схвалила держбюджет на 2024 рік
Сьогодні, 14:13
 0
«Тільки лахміття летіло»: як волинські мінометники полювали на ворожих снайперів
Сьогодні, 13:57
 0
ДКП «Луцьктепло» провело нарахування за постачання теплової енергії та гарячої води у жовтні 2023 року
Сьогодні, 13:44
 0
Медіа
відео
1/8