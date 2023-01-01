У Луцьку на проспекті Волі ремонтують аварійні балкони: скільки це коштує





Раніше на проспекті Волі за гроші міського бюджету відремонтовано балкони в будинках на проспекті Волі, 9 та 17, –



Як розповів керівник міського департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк, наразі майстри вже завершили ремонтні роботи на 24 балконах. Загальна вартість вже виконаних робіт — 304 тисяч гривень.



«Розпочато роботи на проспекті Волі, 7 на суму 290 тисяч гривень, там 14 балконів», – додав посадовець.



Скільки ще до кінця року планують відремонтувати балконів, Микола Осіюк відповісти не зміг. Каже: усе залежатиме від погодних умов.



Зі слів маляра-штукатура Володимира Кожушка, окремі елементи балконів мають значні пошкодження.



Як зазначив маляр Сергій, нерідко під час робіт починають відвалюватися шматки бетону. На один балкон, говорить, із колегою затрачають від декількох годин до декількох днів.



Раніше міський голова Ігор Поліщук розповів, що на ремонт балконів на проспекті Волі з міського бюджету загалом виділили пів мільйона гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку ремонтують аварійні балкони на проспекті Волі. Майстри підрядної фірми обдирають стару фарбу й штукатурку для подальшого відновлення.Раніше на проспекті Волі за гроші міського бюджету відремонтовано балкони в будинках на проспекті Волі, 9 та 17, – пише Суспільне.Як розповів керівник міського департаменту житлово-комунального господарства, наразі майстри вже завершили ремонтні роботи на 24 балконах. Загальна вартість вже виконаних робіт — 304 тисяч гривень.«Розпочато роботи на проспекті Волі, 7 на суму 290 тисяч гривень, там 14 балконів», – додав посадовець.Скільки ще до кінця року планують відремонтувати балконів, Микола Осіюк відповісти не зміг. Каже: усе залежатиме від погодних умов.Зі слів маляра-штукатура, окремі елементи балконів мають значні пошкодження.Як зазначив маляр, нерідко під час робіт починають відвалюватися шматки бетону. На один балкон, говорить, із колегою затрачають від декількох годин до декількох днів.Раніше міський голова Ігор Поліщук розповів, що на ремонт балконів на проспекті Волі з міського бюджету загалом виділили пів мільйона гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію