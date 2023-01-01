Президент повідомив про втрати ЗСУ за час війни

Володимир Зеленський заявив, що втрати України на фронті є в п'ять разів меншими, ніж втрати російської армії.



Про це він повідомив під час виступу на конференції Reuters Next, передає



Щодо кількості втрат з боку Сил оборони України, президент відреагував на заяви деяких лідерів країн, які стверджують, що російська федерація вчетверо більша.



«Але ви маєте знати: я не можу ділитися з вами нашими жертвами, нашими втратами, але можу сказати, що їх на сьогодні мінімум уп'ятеро менше», - йдеться у заяві Володимира Зеленського.



Володимир Зеленський зазначив, що єдиним варіантом закінчення війни на території України є повне виведення російських військ до міжнародно-визнаних кордонів нашої держави.



«Насамперед вони мають вийти, тому що це реальний спосіб зупинити війну. Вони мають вийти, і після цього ми можемо розпочати дипломатичну платформу або шлях до того, як закінчити війну», - сказав президент України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентзаявив, що втрати України на фронті є в п'ять разів меншими, ніж втрати російської армії.Про це він повідомив під час виступу на конференції Reuters Next, передає ВСН Щодо кількості втрат з боку Сил оборони України, президент відреагував на заяви деяких лідерів країн, які стверджують, що російська федерація вчетверо більша.«Але ви маєте знати: я не можу ділитися з вами нашими жертвами, нашими втратами, але можу сказати, що їх на сьогодні мінімум уп'ятеро менше», - йдеться у заяві Володимира Зеленського.Володимир Зеленський зазначив, що єдиним варіантом закінчення війни на території України є повне виведення російських військ до міжнародно-визнаних кордонів нашої держави.«Насамперед вони мають вийти, тому що це реальний спосіб зупинити війну. Вони мають вийти, і після цього ми можемо розпочати дипломатичну платформу або шлях до того, як закінчити війну», - сказав президент України.

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