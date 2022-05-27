Чому газ горить жовтим і червоним: у «Нафтогазі» пояснили та підказали, що робити

Коли українці помічають червоний чи жовтий колір газу, вони здебільшого звинувачують у цьому постачальника, мовляв, він розбавляє його. Однак це поширений міф, адже колір змінюється з інших причин.У "Нафтогазі" повідомили, що колір газу не говорить про його якість. Справа в тому, що на пальник газового приладу надходить недостатньо повітря і газ згоряє не повністю, тому з'являються жовті та червоні відтінки полум'я.Також українцям описали інші конкретні причини:- неправильне регулювання подачі повітря в пальник або забруднення сопла пальника- недостатня кількість кисню у приміщенні- недостатній тискЗа рівень тиску несуть відповідальність та усувають аварійні ситуації оператори ГРМ (облгази). Якщо раптом ви побачили, що на конфорці колір газу змінився, слід одразу звернутися до служби газу за єдиним номером – 104. Однак у "Нафтогазі" попередили, що не можна самостійно намагатися усунути проблему."Наголошуємо, що самостійне втручання в роботу газових приладів є небезпечним і може призвести до витоків газу або інших нещасних випадків, як то пожеж чи отруєння", - додали в публікації.