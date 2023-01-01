До десяти звернень за два дні: як працює відділення ЦНАП у центрі реабілітації військових у Луцьку

До десяти звернень за два дні: як працює відділення ЦНАП у центрі реабілітації військових у Луцьку
З початку листопада в центрі реабілітації учасників бойових дій почало працювати відділення ЦНАПу. Адміністратори приїжджають до військових з мобільною валізою раз в тиждень, щосереди з 9:00 до 12:00.

За два дні роботи адміністратори ЦНАПу отримали до десяти звернень від військовослужбовців, розповіла Суспільному адміністраторка Тетяна Бенещук.

З її слів, таким чином намагалися полегшити роботу з захисниками, які нині перебувають на реабілітації, бо багато з них не місцеві, не знають міста.

67-річний ветеран-афганець Сергій Шиманський розповів, що перебуває на реабілітації третій тиждень, прийшов продовжити термін дії проїзного квитка.

"Дуже добре відносяться, і дуже добре, що це зробили, бо не треба іти туди до них, бо там дуже багато людей, і воно трошки, як-то кажуть, давить на голову", — каже Сергій Шиманський.

Для учасників бойових дій надають послуги з отримання пільг на житлово-комунальні послуги, приймають заяви на земельні ділянки, допомагають стати на чергу на житло, можна подати документи на допомогу на лікування, каже Тетяна Бенещук.

З її слів, пільги можна отримувати по всій Україні, якщо людина навіть немає місцевої реєстрації.

Доброволець Анатолій Клічук служив головним сержантом на військовому аеродромі Луцька. Внаслідок вибухів у нього стався інсульт, зараз перебуває на стаціонарі. До адміністраторів ЦНАПу, каже, звернувся, щоб отримати житло.

Тетяна Бенещук каже, що будуть з’ясовувати, чи є в Анатолія Клічука житло, чи немає, чи він подавав документи на чергу, чи ні. Якщо ні, то в усному режимі будуть з ним зв’язуватися, і допомагати оформляти звернення, каже адміністраторка ЦНАПу.

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Теги: ЦНАП, військові
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