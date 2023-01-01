До десяти звернень за два дні: як працює відділення ЦНАП у центрі реабілітації військових у Луцьку





За два дні роботи адміністратори ЦНАПу отримали до десяти звернень від військовослужбовців, розповіла Тетяна Бенещук.



З її слів, таким чином намагалися полегшити роботу з захисниками, які нині перебувають на реабілітації, бо багато з них не місцеві, не знають міста.



67-річний ветеран-афганець Сергій Шиманський розповів, що перебуває на реабілітації третій тиждень, прийшов продовжити термін дії проїзного квитка.



"Дуже добре відносяться, і дуже добре, що це зробили, бо не треба іти туди до них, бо там дуже багато людей, і воно трошки, як-то кажуть, давить на голову", — каже Сергій Шиманський.



Для учасників бойових дій надають послуги з отримання пільг на житлово-комунальні послуги, приймають заяви на земельні ділянки, допомагають стати на чергу на житло, можна подати документи на допомогу на лікування, каже Тетяна Бенещук.



З її слів, пільги можна отримувати по всій Україні, якщо людина навіть немає місцевої реєстрації.



Доброволець Анатолій Клічук служив головним сержантом на військовому аеродромі Луцька. Внаслідок вибухів у нього стався інсульт, зараз перебуває на стаціонарі. До адміністраторів ЦНАПу, каже, звернувся, щоб отримати житло.



Тетяна Бенещук каже, що будуть з’ясовувати, чи є в Анатолія Клічука житло, чи немає, чи він подавав документи на чергу, чи ні. Якщо ні, то в усному режимі будуть з ним зв’язуватися, і допомагати оформляти звернення, каже адміністраторка ЦНАПу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку листопада в центрі реабілітації учасників бойових дій почало працювати відділення ЦНАПу. Адміністратори приїжджають до військових з мобільною валізою раз в тиждень, щосереди з 9:00 до 12:00.За два дні роботи адміністратори ЦНАПу отримали до десяти звернень від військовослужбовців, розповіла Суспільному адміністраторкаЗ її слів, таким чином намагалися полегшити роботу з захисниками, які нині перебувають на реабілітації, бо багато з них не місцеві, не знають міста.67-річний ветеран-афганецьрозповів, що перебуває на реабілітації третій тиждень, прийшов продовжити термін дії проїзного квитка."Дуже добре відносяться, і дуже добре, що це зробили, бо не треба іти туди до них, бо там дуже багато людей, і воно трошки, як-то кажуть, давить на голову", — каже Сергій Шиманський.Для учасників бойових дій надають послуги з отримання пільг на житлово-комунальні послуги, приймають заяви на земельні ділянки, допомагають стати на чергу на житло, можна подати документи на допомогу на лікування, каже Тетяна Бенещук.З її слів, пільги можна отримувати по всій Україні, якщо людина навіть немає місцевої реєстрації.Доброволецьслужив головним сержантом на військовому аеродромі Луцька. Внаслідок вибухів у нього стався інсульт, зараз перебуває на стаціонарі. До адміністраторів ЦНАПу, каже, звернувся, щоб отримати житло.Тетяна Бенещук каже, що будуть з’ясовувати, чи є в Анатолія Клічука житло, чи немає, чи він подавав документи на чергу, чи ні. Якщо ні, то в усному режимі будуть з ним зв’язуватися, і допомагати оформляти звернення, каже адміністраторка ЦНАПу.

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