Історичний день: Зеленський підписав указ про підготовку переговорного процесу з ЄС

Історичний день: Зеленський підписав указ про підготовку переговорного процесу з ЄС
Увечері, 8 листопада, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

На думку Зеленського це – день, який історія України точно буде пам’ятати.

Він відзначив позитив від Єврокомісії – рекомендація почати переговори щодо членства нашої держави в ЄС. Глава держави подякував президентці Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн за підтримку євроінтеграційних прагнень України.

"Наш народ заслуговує бути у Європейському Союзі – разом з усіма вільними народами нашої Європи. І ми все для цього робимо. Я впевнений, що немає альтернативи тому, щоб межі демократичної Європи відповідали межам Європейського Союзу. Бо це й політичний захист для наших спільних цінностей, це й економічна безпека, це – найголовніше – і одна з ключових гарантій миру та свободи на континенті", – сказав Зеленський.

За його словами, зараз Україна очікує рішення Європейської ради в грудні щодо переговорів, і наша сторона вже підготувалася до цього рішення.

"Україна свою частину роботи виконує. Це наш топовий пріоритет. І я вдячний усім у нашій державі, хто допомагає цій нашій роботі", – запевнив президент.

8 листопада пані Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова передала Зеленському сам звіт Єврокомісії.

"Вже відбулися відповідні наради з представниками уряду та Верховної Ради щодо тих законопроєктів та реформ, які в основі нашої трансформації – нашої держави – та в основі нашого руху у Євросоюз. І сподіваюсь, що Єврокомісія якнайшвидше почне реалізацію і своєї частини спільної роботи – оцінку відповідності законодавства України праву Європейського Союзу", – додав Зеленський.

Також президент України 8 листопада підписав указ про підготовку переговорного процесу із Європейським Союзом.

"Чіткі пункти. Чіткі доручення. Ми підійдемо до очікуваних кроків абсолютно підготовленими", – певен він.

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Теги: Президент України, Володимир Зеленський, вступ до ЄС
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