Курс валют у Луцьку 9 листопада

Курс валют у Луцьку 9 листопада
9 листопада готівковий курс долара становить 37.50, продають його за 37.90.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 40.10, а продають за 40.50.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.90, а продають за 9.05.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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