Курс валют у Луцьку 9 листопада
Сьогодні, 09:10
9 листопада готівковий курс долара становить 37.50, продають його за 37.90.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.10, а продають за 40.50.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.90, а продають за 9.05.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.10, а продають за 40.50.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.90, а продають за 9.05.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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