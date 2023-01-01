Україна має великі успіхи на Кримському напрямку, – Данілов

Україна має великі успіхи на Кримському напрямку, – Данілов
Україна має величезні здобутки з нищення військових ресурсів росіян в окупованому Криму.

Як передає Укрінформ, про це заявив в ефірі телемарафону “Єдині новини” секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

“Наразі ми маємо шалені успіхи на Кримському напрямку. Ми постійно звертаємо увагу на те, що стосується суходолу. Але те, що стосується нищення російської федерації, нищення їх активів на території Криму і нищення чорноморського флоту - це величезні здобутки нашої країни”, - сказав Данілов.

Він висловив впевненість, що будуть ще приємні новини щодо нищення окупантів та ресурсів на Кримському напрямку.

Нагадуємо, що командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук підтвердив знищення у тимчасово окупованій Керчі ще одного ворожого носія крилатих ракет "Калібр".

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Теги: Росія, Україна, війна
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