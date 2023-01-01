Українські військові ліквідували за добу ще понад тисячу російських вояк
Сьогодні, 09:20
За минулу добу, 8 листопада, Сили оборони ліквідували близько 1 080 окупантів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.11.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу ‒ близько 308 720 (+1 080) осіб,
◾ танків ‒ 5 316 (+15) од,
◾ бойових броньованих машин ‒ 10 014 (+18) од,
◾ артилерійських систем – 7 475 (+36) од,
◾ РСЗВ – 875 (+3) од,
◾ засоби ППО ‒ 577 (+5) од,
◾ літаків – 322 (+0) од,
◾ гелікоптерів – 324 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 593 (+26),
◾ крилаті ракети ‒ 1 557 (+1),
◾ кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
◾ підводні човни – 1 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 9 853 (+39) од,
◾ спеціальна техніка ‒ 1 059 (+5).
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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.11.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу ‒ близько 308 720 (+1 080) осіб,
◾ танків ‒ 5 316 (+15) од,
◾ бойових броньованих машин ‒ 10 014 (+18) од,
◾ артилерійських систем – 7 475 (+36) од,
◾ РСЗВ – 875 (+3) од,
◾ засоби ППО ‒ 577 (+5) од,
◾ літаків – 322 (+0) од,
◾ гелікоптерів – 324 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 593 (+26),
◾ крилаті ракети ‒ 1 557 (+1),
◾ кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
◾ підводні човни – 1 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 9 853 (+39) од,
◾ спеціальна техніка ‒ 1 059 (+5).
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