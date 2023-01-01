Українські військові ліквідували за добу ще понад тисячу російських вояк

Українські військові ліквідували за добу ще понад тисячу російських вояк
За минулу добу, 8 листопада, Сили оборони ліквідували близько 1 080 окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.11.23 орієнтовно склали:

◾ особового складу ‒ близько 308 720 (+1 080) осіб,

◾ танків ‒ 5 316 (+15) од,

◾ бойових броньованих машин ‒ 10 014 (+18) од,

◾ артилерійських систем – 7 475 (+36) од,

◾ РСЗВ – 875 (+3) од,

◾ засоби ППО ‒ 577 (+5) од,

◾ літаків – 322 (+0) од,

◾ гелікоптерів – 324 (+0) од,

◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 593 (+26),

◾ крилаті ракети ‒ 1 557 (+1),

◾ кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,

◾ підводні човни – 1 (+0) од,

◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 9 853 (+39) од,

◾ спеціальна техніка ‒ 1 059 (+5).

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Теги: Росія, Україна, війна, втрати ворога
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