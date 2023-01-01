Українські військові ліквідували за добу ще понад тисячу російських вояк





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.11.23 орієнтовно склали:



◾ особового складу ‒ близько 308 720 (+1 080) осіб,



◾ танків ‒ 5 316 (+15) од,



◾ бойових броньованих машин ‒ 10 014 (+18) од,



◾ артилерійських систем – 7 475 (+36) од,



◾ РСЗВ – 875 (+3) од,



◾ засоби ППО ‒ 577 (+5) од,



◾ літаків – 322 (+0) од,



◾ гелікоптерів – 324 (+0) од,



◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 593 (+26),



◾ крилаті ракети ‒ 1 557 (+1),



◾ кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,



◾ підводні човни – 1 (+0) од,



◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 9 853 (+39) од,



◾ спеціальна техніка ‒ 1 059 (+5).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу, 8 листопада, Сили оборони ліквідували близько 1 080 окупантів.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.◾ особового складу ‒ близько 308 720 (+1 080) осіб,◾ танків ‒ 5 316 (+15) од,◾ бойових броньованих машин ‒ 10 014 (+18) од,◾ артилерійських систем – 7 475 (+36) од,◾ РСЗВ – 875 (+3) од,◾ засоби ППО ‒ 577 (+5) од,◾ літаків – 322 (+0) од,◾ гелікоптерів – 324 (+0) од,◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 593 (+26),◾ крилаті ракети ‒ 1 557 (+1),◾ кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,◾ підводні човни – 1 (+0) од,◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 9 853 (+39) од,◾ спеціальна техніка ‒ 1 059 (+5).

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